00:22 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Денис Глушаков: "Зобнин говорит, что-то хрустнуло в колене"

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Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с Венгрией (3:0) и рассказал о первом разговоре с Романом Зобниным, который получил травму. По его словам, пока никто не знает, что на самом деле с ногой игрока.

 
Сегодня. Будапешт. Венгрия - Россия - 0:3. 32-я минута. Романа ЗОБНИНА уносят с поля.Будьте прокляты, контрольные матчи! Как Россия победила Венгрию, но потеряла Зобнина

- Зобнина поддержал, - сказал Глушаков. - Пока никто ничего не знает, в колене, говорит, хрустнуло что-то. Жаль парня. Дай бог, чтобы все обошлось.

- Как оцените матч?

- Установку Черчесова выполнили. Были погрешности, но куда без них. Готовимся к турниру, все впереди, первый матч после сезона, надо вкатиться. Главное – выиграли, реализовали моменты. Недопонимание? Притираемся, тренировки тренировками, а самое главное – игровой тонус. Это совсем другое. Время есть, впереди игра с Чили, после нее тоже многое прояснится. Понятно, что чилийцы – серьезный соперник. При всем уважении к Венгрии. Вообще, 3:0 выиграли, это хорошо. Или опять есть недовольные? (улыбается).

- В игре не все гладко было.

- Забили, уверенно выиграли, что еще надо?

Трансляция матча Венгрия - Россия

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Скорей всего полетела боковая или кресты... Здоровья, Роман, ты нужен нам)))

00:36

shpasic

а как поддержал? постом в инстаграме?

00:32