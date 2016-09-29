18:44 | ФУТБОЛ — Франция

Рене Жирар - журналисту: "Адресуйте этот вопрос своей бабушке!"

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Главный тренер "Нанта" Рене Жирар эмоционально вел себя на пресс-конференции в преддверии матча чемпионата Франции с "Бастией".

– Как много журналистов сегодня. Чувствуете запах крови. Не так ли? – так начал общение с прессой специалист, который может быть уволен в ближайшее время из-за неудовлетворительных результатов команды.

Эмоционально Жирар отреагировал и на вопрос корреспондента о том, может ли Ролан Курбис стать его преемником.

– Адресуйте этот вопрос своей бабушке! Пусть она вам скажет! – приводит RMC резкий ответ Жирара.

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