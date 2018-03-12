В Минспорте Греции подтвердили приостановку чемпионата

Заместитель министра по делам спорта Греции Георгиос Василиадис сообщил о решении приостановить проведение чемпионата страны после инцидента, произошедшего в матче 25-го тура национального первенства между ПАОК и АЕК (1:1). Накануне, 11 марта, хозяева поля в концовке встречи при ничейном счете забили гол, который не был засчитан.

На поле возникла небольшая потасовка, к которой присоединился владелец ПАОК Иван Саввиди. У него на ремне было замечено оружие.

По сведениям очевидцев, бизнесмен пытался накричать на арбитра встречи. Чуть позже появилась информация, что владелец ПАОК угрожал судье оружием.

- Мы приняли решение приостановить чемпионат, - цитирует AFP Василиадиса. - Матчи не возобновятся до тех пор, пока не будут созданы новые рамки закона, согласованные со всеми сторонами.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА осудили случившееся во время матча греческого первенства. По данным ert.gr, из-за случившегося все греческие клубы и сборные могут быть исключены из числа участников под эгидой УЕФА и ФИФА.

Ранее портал FP сообщил, что полиция Греции выдала ордер на арест Саввиди. Он не касается того, что бизнесмен во время матча имел при себе пистолет. Ему вменяется выход на поле и участие в потасовке.