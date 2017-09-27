Себастьян Дриусси: "Реал Сосьедад" является одной из самых сильных команд в группе"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" отметил, что команда серьезно относится к сопернику. Он также добавил, что не общался с вратарем испанского клуба Херонимо Рулли.

– Какие ожидания от игры? Можно ли назвать матч противостоянием за первое место?

– Да, предстоит сложный матч. "Реал Сосьедад" является одной из самых сильных команд в группе. У них хороший набор игроков, быстрые ребята. Относимся к ним серьезно.

– Краневиттер рассказывал про соперника?

– Да, рассказывал. Он противостоял этой команде, играя и за "Севилью", и за "Атлетико". В Испании "Реал Сосьедад" считается непростой командой, и соперники относятся к нему серьезно. Краневиттер советовал отнестись соответствующе.

– Обсуждали ли матч с голкипером соперника Херонимо Рулли? Знакомы ли с ним по выступлениям за сборную?

– Не говорил с ним, но мы знакомы, и у нас много общих друзей по сборной. Однако в преддверии матча я с ним не контактировал. (Артем РЯБОВОЛ)

Встреча "Зенит" - "Реал Сосьедад" пройдет завтра, 28 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.