Ральф Хазенхюттль: "Лейпцигу" будет недостаточно надежно отыграть в защите – хотим забить первыми"

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль в преддверии ответного матча с "Зенитом" в 1/8 финала Лиги Европы отметил, что его команда постарается забить первой. Напомним, первая встреча в Лейпциге завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.

– На какое место "Зенит" претендовал бы в бундеслиге?

– На основании одной игры трудно судить, единственное, что могу сказать, что "Зенит" сильная команда, – заявил Хазенхюттль.

– Что с составом на игру в Петербурге?

– С некоторыми игроками есть сложности. Повреждение у Кампля, не очень хорошо чувствует себя Упамекано. Но нам удалось приехать в составе 19-20 игроков.

– Какие впечатления от стадиона?

– Температура на стадионе идеальная. Он впечатляет, во время матча здесь будет громче, когда придет 50 тысяч болельщиков. Завтра нас ждет важная страница в истории нашего клуба, надеемся, все завершится удачно для нас.

– "Зенит" успешно играет в еврокубках дома, насколько тяжело вам будет по сравнению с первой игрой?

– Это совершенно естественно, что дома команда играет сильнее. В этой связи мы не будем садиться в оборону, нам будет недостаточно лишь надежно отыграть в защите. Нам нужно забивать. Мы приложим все усилия для того, чтобы забить гол и забить его первыми. (Игорь НОВИКОВ)

Матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.