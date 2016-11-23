Мирча Луческу: "Интерес "Зенита" к Крицюку? Я не могу говорить на эту тему"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" подчеркнул, что в питерской команде нет разделения на игроков основы и запасных. Также румынский специалист отказался комментировать информацию об интересе клуба к вратарю Станиславу Крицюку, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– "Зенит" уже вышел из группы, а в воскресенье команде предстоит важная игра в Краснодаре. Значит ли это, что завтра сыграют не все сильнейшие?

– Надо уважать Лигу Европы. Не стоит забывать, что каждая победа поднимает рейтинг России в таблице коэффициентов УЕФА, это помощь всем российским клубам. В "Зените" не существует игроков основы и запасных. В зависимости от их состояния, я буду определять состав на завтрашнюю игру.

– На днях появилась информация, что "Зенит" интересуется голкипером "Краснодара" Станиславом Крицюком. Это так?

– Я не могу говорить на эту тему. На следующей неделе мы обсудим с руководством клуба трансферную тему.

– Могилевец отправился в сборную, но вернулся оттуда с травмой. Может быть, стоило попросить Станислава Черчесова не вызывать его, как и Дзюбу?

– Я не могу принимать за кого-то решения. К тому же вызов в национальную команду важен для любого футболиста, для его имиджа.

– Команда уже вышла с первого места. Ставите ли вы задачу выиграть все шесть матчей на групповом этапе?

– Лига Европы – это ответственный турнир, все игроки должны помнить об этом и показать свои лучшие качества в матче. Любая победа придает уверенность, поднимает настроение, после победы легче играть и готовиться к следующим матчам. Именно поэтому не стоит забывать, что и другие игры важны.