"Маккаби" рассматривает игру с "Зенитом" как самую важную в Лиге Европы

Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" уверен, что его команда имеет неплохие шансы на выход в следующую стадию турнира. По словам специалиста, клуб из Тель-Авива заслуживает на это.

- "Маккаби" дважды проиграл в групповой стадии, но до сих пор имеет неплохие шансы на выход в следующую стадию, - сказал Арвеладзе. - Хорошо, когда есть такая возможность. Думаю, мы на это заслуживаем.

Один из футболистов израильского клуба, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что команда нацелена на победу во встрече с сине-бело-голубыми.

- Матч против "Зенита" - самый существенный в нашей игровой кампании, - сказал футболист. - Неважно как мы будем действовать, главное не проиграть. (Эли ШВИДЛЕР)