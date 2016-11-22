10:36 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Маккаби" рассматривает игру с "Зенитом" как самую важную в Лиге Европы

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Главный тренер "Маккаби" Шота Арвеладзе в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" уверен, что его команда имеет неплохие шансы на выход в следующую стадию турнира. По словам специалиста, клуб из Тель-Авива заслуживает на это.

- "Маккаби" дважды проиграл в групповой стадии, но до сих пор имеет неплохие шансы на выход в следующую стадию, - сказал Арвеладзе. - Хорошо, когда есть такая возможность. Думаю, мы на это заслуживаем.

Один из футболистов израильского клуба, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что команда нацелена на победу во встрече с сине-бело-голубыми.

- Матч против "Зенита" - самый существенный в нашей игровой кампании, - сказал футболист. - Неважно как мы будем действовать, главное не проиграть. (Эли ШВИДЛЕР)

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