Люсьен Фавр: "После матча с "Краснодаром" придется идти к врачу"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после поражения от "Краснодара" (5:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда допустила слишком много ошибок. По мнению Фавра, во время встречи он сорвал голос, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Нельзя сказать, что счет отражает разницу команд в классе, – подчеркнул Фавр. – Первый гол был пропущен после ошибки в расположении наших защитников, и второй тоже. Нам удалось сократить разрыв в счете в конце первого тайма, но был пропущен третий гол, и позже нам снова удалось приблизиться, и в принципе было возможно изменить ход игры. Мы должны были быть более терпеливыми, нам нужно было атаковать, но не оставлять свободные зоны в защите. Малейший огрех в обороне мог быть использован. Но мы допустили эти ошибки. При счете 4:2 сложно было на что-то рассчитывать и сравняться.



– Вы сорвали голос во время игры?



– Да, так случилось. Придется обратиться к врачу.



– "Ницца" провела нетипичный матч для себя, пропустив много мячей. В чем причина?



– Нет, недооценки не было. Как я сказал, голы были пропущены в результате ошибок наших защитников. Тем не менее, при счете 3:2 нам не нужно было рваться вперед, надо было искать свободные зоны в обороне соперника. Мы заплатили за свои ошибки.