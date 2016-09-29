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Люсьен Фавр: "После матча с "Краснодаром" придется идти к врачу"

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Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр после поражения от "Краснодара" (5:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда допустила слишком много ошибок. По мнению Фавра, во время встречи он сорвал голос, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

 
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Ницца" - 5:2. Радость хозяев поля.Пять голов "Краснодара" лидеру чемпионата Франции!

– Нельзя сказать, что счет отражает разницу команд в классе, – подчеркнул Фавр. – Первый гол был пропущен после ошибки в расположении наших защитников, и второй тоже. Нам удалось сократить разрыв в счете в конце первого тайма, но был пропущен третий гол, и позже нам снова удалось приблизиться, и в принципе было возможно изменить ход игры. Мы должны были быть более терпеливыми, нам нужно было атаковать, но не оставлять свободные зоны в защите. Малейший огрех в обороне мог быть использован. Но мы допустили эти ошибки. При счете 4:2 сложно было на что-то рассчитывать и сравняться.

– Вы сорвали голос во время игры?

– Да, так случилось. Придется обратиться к врачу.

– "Ницца" провела нетипичный матч для себя, пропустив много мячей. В чем причина?

– Нет, недооценки не было. Как я сказал, голы были пропущены в результате ошибок наших защитников. Тем не менее, при счете 3:2 нам не нужно было рваться вперед, надо было искать свободные зоны в обороне соперника. Мы заплатили за свои ошибки.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Promesov

Так! Я не понял!!! Почему он не скулит, что не успели перестроится с внутреннего чемпионата на европейские скорости. Не порядок.

23:01

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