Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал игру и результат матча группового этапа Лиги Европы "Спартак" – "Вильярреал" (3:3), а также ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Массимо Карреры.

– Игра хорошая, – говорит Федун. – Пожалуй, единственная игра в сезоне, которая понравилась. А результат, да, не очень хороший.

– Что это было на последней минуте?

– Невезение. Футбол это всегда большой элемент удачи. Но судья не засчитал чистый гол.

– В Карреру верим?

– Не хочу больше ни в кого верить – хочу видеть итоговый спортивный результат. (Дмитрий Зеленов)

Леонид Федун: "В Карреру верим? Не хочу больше ни в кого верить - только в результат" #СпартакВильярреал pic.twitter.com/FccNWG3E6z – СЭ Спартак (@spartak_se) 4 октября 2018 г.

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