Гранат выбыл до конца сезона

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после первой игры 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) сообщил, что защитник Владимир Гранат получил перелом ключицы со смещением, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Россиянин получил повреждение в начале встречи после столкновения с полузащитником Генрихом Мхитаряном. На 18-й минуте Гранат уступил место на поле защитнику Денису Терентьеву.
– Врачи сейчас информировали нас, что у Граната перелом ключицы со смещением, требуется операция, – сказал Данильянц. – Она будет в понедельник. Его мы потеряли до конца сезона, вероятно, травма тяжелая.
Алый Дракон
Д. Мокус Алый Дракон .............. не выдумавай, алый! ) все изменилось, времена и технологии другие. поверь, ТРЕНИРОВАТЬСЯ СМОЖЕТ! 00:12... Бегать, может, и сможет, а вот нагружать верхний плечевой пояс - вряд ли )... Какие бы ни были технологии - организм не обманешь )... В первые дни рукой даже ложку держать не можешь - сил нет, и рука сильно распухает... И только через месяц организм приходит в себя... И это - без смещения ) И я - не футболист )... С них пылинки сдувают, перестраховываются )... Пока не будет готов на 200 % - тренироваться в полном объеме не разрешат...
00:23
Д. Мокус
Алый Дракон .............. не выдумавай, алый! ) все изменилось, времена и технологии другие. поверь, ТРЕНИРОВАТЬСЯ СМОЖЕТ!
00:12
Д. Мокус
КАПИТАНЫ не ломаются! ВпереД, Россия! ВпереД, Динамо!
00:10
Алый Дракон
Я сам ключицу ломал, правда, без смещения - гадость очень неприятная... Несколько месяцев точно парень даже тренироваться не сможет...
00:09
самарец
костоломы долбанные
00:09
Басист
А "Мхитарян - урод" - тоже потрете? Володе здоровья, поправляйся!
00:04
Басист
МЮ вообще очень грязно играл. Хорошо, что Кудряшов на поле вернулся и Гацкана не унесли.
00:02
баламошка
Здоровья!
23:56 9 марта
fioru
Только-только парень заиграл...
23:53 9 марта