Гранат выбыл до конца сезона

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после первой игры 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) сообщил, что защитник Владимир Гранат получил перелом ключицы со смещением, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Россиянин получил повреждение в начале встречи после столкновения с полузащитником Генрихом Мхитаряном. На 18-й минуте Гранат уступил место на поле защитнику Денису Терентьеву.

– Врачи сейчас информировали нас, что у Граната перелом ключицы со смещением, требуется операция, – сказал Данильянц. – Она будет в понедельник. Его мы потеряли до конца сезона, вероятно, травма тяжелая.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"