23:51 9 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

Гранат выбыл до конца сезона

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после первой игры 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) сообщил, что защитник Владимир Гранат получил перелом ключицы со смещением, передает корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Россиянин получил повреждение в начале встречи после столкновения с полузащитником Генрихом Мхитаряном. На 18-й минуте Гранат уступил место на поле защитнику Денису Терентьеву.

– Врачи сейчас информировали нас, что у Граната перелом ключицы со смещением, требуется операция, – сказал Данильянц. – Она будет в понедельник. Его мы потеряли до конца сезона, вероятно, травма тяжелая.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Алый Дракон

Д. Мокус Алый Дракон .............. не выдумавай, алый! ) все изменилось, времена и технологии другие. поверь, ТРЕНИРОВАТЬСЯ СМОЖЕТ! 00:12... Бегать, может, и сможет, а вот нагружать верхний плечевой пояс - вряд ли )... Какие бы ни были технологии - организм не обманешь )... В первые дни рукой даже ложку держать не можешь - сил нет, и рука сильно распухает... И только через месяц организм приходит в себя... И это - без смещения ) И я - не футболист )... С них пылинки сдувают, перестраховываются )... Пока не будет готов на 200 % - тренироваться в полном объеме не разрешат...

00:23

Д. Мокус

Алый Дракон .............. не выдумавай, алый! ) все изменилось, времена и технологии другие. поверь, ТРЕНИРОВАТЬСЯ СМОЖЕТ!

00:12

Д. Мокус

КАПИТАНЫ не ломаются! ВпереД, Россия! ВпереД, Динамо!

00:10

Алый Дракон

Я сам ключицу ломал, правда, без смещения - гадость очень неприятная... Несколько месяцев точно парень даже тренироваться не сможет...

00:09

самарец

костоломы долбанные

00:09

Басист

А "Мхитарян - урод" - тоже потрете? Володе здоровья, поправляйся!

00:04

Басист

МЮ вообще очень грязно играл. Хорошо, что Кудряшов на поле вернулся и Гацкана не унесли.

00:02

баламошка

Здоровья!

23:56 9 марта

fioru

Только-только парень заиграл...

23:53 9 марта

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