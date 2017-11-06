Василий Березуцкий: "Результаты Слуцкого в "Халле"? Невозможно построить игру за короткий промежуток времени"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает, что игроки "Халл Сити" еще не приспособились к требованиям главного тренера Леонида Слуцкого. Игрок армейского клуба отметил, что футболистам, чтобы довести понимание схемы наставника, нужно несколько месяцев.

Напомним, после 16 матчей "Халл" Слуцкого занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 16 очков. У лидирующего "Вулверхэмптона" 35 баллов.

- Есть вещи, которые сложно сломать. Мы можем видеть это по работе Бердыева в "Рубине", Слуцкого в "Халле". Невозможно построить игру за короткий промежуток времени, - сказал Березуцкий в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Нужно три-четыре месяца плавной подготовки. Тогда это даст какой-то результат. Для меня это (выступление "Халл Сити". - Прим. "СЭ") не является сюрпризом. Плюс, в команде поменялось большое количество игроков. Все не так просто в тренерской деятельности. Ничего не происходит моментально.

Мы в ЦСКА при понимании игры и схемы Слуцкого сталкивались с большими проблемами. Одно дело - знать, как ты играешь, а другое - вбить себе в голову и начать делать это машинально. Это разные вещи. Когда ты просто знаешь это, на поле уходит много времени. Пока подумаешь, что нужно сделать, пока добежишь, момент уже уйдет. Чтобы притереться к этому, нужно, как минимум, месяца четыре. Плюс, игроки должны притереться друг к другу, чтобы понимать, кто и куда бежит в определенной ситуации.

Для этого (результатов команды Слуцкого. - Прим. "СЭ") есть субъективные причины и оправдания. Поэтому надеюсь, что у него есть запас сил, энергии и понимания того, что он делает.