Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после поражения от "Дерби Каунти" (0:5) отметил, что для него наступило не самое простое время. По его словам, ему необходимо изменить ситуацию к лучшему.
- Никто не станет верить в эту команду, но мне надо изменить ситуацию, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Я не робот, а человек. Сейчас наступил очень тяжелый момент, но я должен выдержать ответственность.
Не могу думать об этом матче. Следующая игра важнее, к ней необходимо серьезно подготовиться. Можно упасть, но важно быстро подняться. В России говорят: "Лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1".
Трансляция матча "Халл" – "Дерби Каунти" //
"Халл" Слуцкого раздавлен – 0:5. Как же так?
ДЖИММ
Лёня жжжги
12:10
П_о_в_а_р
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: "В РОССИИ ГОВОРЯТ: "ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ ПРОИГРАТЬ 0:5, ЧЕМ ПЯТЬ РАЗ ПО 0:1" -------------------------------- Так то в нефутбольной стране фигню какую то порят (как всегда), Леонид Викторыч. А в Уэльсе говорят "Проиграл 0-5 - поднимай Спартак".
12:08
Obl2007
Демагог)))
12:08