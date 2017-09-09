Леонид Слуцкий: "В России говорят: "Лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после поражения от "Дерби Каунти" (0:5) отметил, что для него наступило не самое простое время. По его словам, ему необходимо изменить ситуацию к лучшему.

- Никто не станет верить в эту команду, но мне надо изменить ситуацию, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Я не робот, а человек. Сейчас наступил очень тяжелый момент, но я должен выдержать ответственность.

Не могу думать об этом матче. Следующая игра важнее, к ней необходимо серьезно подготовиться. Можно упасть, но важно быстро подняться. В России говорят: "Лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1".

Трансляция матча "Халл" – "Дерби Каунти" //

"Халл" Слуцкого раздавлен – 0:5. Как же так?