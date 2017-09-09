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12:01 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "В России говорят: "Лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после поражения от "Дерби Каунти" (0:5) отметил, что для него наступило не самое простое время. По его словам, ему необходимо изменить ситуацию к лучшему.

- Никто не станет верить в эту команду, но мне надо изменить ситуацию, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Я не робот, а человек. Сейчас наступил очень тяжелый момент, но я должен выдержать ответственность.

Не могу думать об этом матче. Следующая игра важнее, к ней необходимо серьезно подготовиться. Можно упасть, но важно быстро подняться. В России говорят: "Лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1".

Трансляция матча "Халл" – "Дерби Каунти" //
"Халл" Слуцкого раздавлен – 0:5. Как же так?

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ДЖИММ

Лёня жжжги

12:10

П_о_в_а_р

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: "В РОССИИ ГОВОРЯТ: "ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ ПРОИГРАТЬ 0:5, ЧЕМ ПЯТЬ РАЗ ПО 0:1" -------------------------------- Так то в нефутбольной стране фигню какую то порят (как всегда), Леонид Викторыч. А в Уэльсе говорят "Проиграл 0-5 - поднимай Спартак".

12:08

Obl2007

Демагог)))

12:08