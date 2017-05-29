Георгий Джикия: "Недавно Дзюба такое выдал..."

Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия в интервью "СЭ" отметил, что наслышан о чувстве юмора партнера по национальной команде Артема Дзюбы. По его словам, недавно форвард "Зенита" подтвердил свою репутацию. Напомним, сборная России готовится в Австрии к Кубку конфедераций.
– Над вами так никто не шутил?
– Пока никто. У нас более добрые шутки. Конечно, я слышал, что Дзюба в этом деле – впереди всех, и слухи оказались правдивы. Хотя именно надо мной он пока не подшучивал, но недавно такое выдал, что все очень долго смеялись.
– Расскажите.
- Не буду, мы еще не так долго знакомы с Дзюбой, чтобы выдавать все, что он говорит.
– Можно с цензурой.
– Нет, как-нибудь потом. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)