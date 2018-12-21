Валерий Газзаев: "Критиками успеха ЦСКА в матчах с "Реалом" управляет зависть"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил особое значение побед ЦСКА над "Реалом" в матчах Лиги чемпионов. Армейцы дома победили со счетом 1:0, а на выезде – 3:0.

– Особняком в первой части сезона стоит для меня победа ЦСКА над "Реалом". Огромный удар по репутации мадридцев и столь же большой репутационный плюс как для армейцев, так и для всего российского футбола, – сказал Газзаев. – В международных матчах как у сборной, так и клубов часто присутствуют комплексы, особенно когда играем с европейскими грандами. Сборная в какой-то степени уже перешагнула этот комплекс на чемпионате мира, а вот клубы – пока нет.

Но такие победы, как у ЦСКА в Мадриде, способствуют тому, чтобы команды, их тренеры и игроки начали чувствовать уверенность и перестали испытывать пиетет перед более именитыми соперниками. Как уже не раз говорил, психологический фактор в современном футболе играет ничуть не менее важную роль, чем тактика, стратегия или физическая подготовка. Отдельно скажу про тех, кто пытается обесценить успех ЦСКА, говоря о том, что из группы-то все равно не вышли. На мой взгляд, авторами подобных заявлений управляет банальная человеческая зависть. (Дмитрий Симонов)

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