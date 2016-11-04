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Вадим Васильев: "Дубль Фалькао в ворота ЦСКА очень обрадовал"

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Среда. Монако. Ласина ТРАОРЕ на командной прогулке перед игрой, в которой он не попал в стартовый состав.Вадим Васильев: "Болельщики "Монако" освистали Траоре не из-за гола"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев отметил, что удвилен двумя голами нападающего Радамеля Фалькао, которые он забил в матче 4-го тура группового турнира в ворота ЦСКА (3:0). По его словам, колумбиец в этой встрече не был в своей оптимальной форме.

– Студентам RMA рассказали, что в "Монако" сразу четыре капитана – Фалькао, игравший с повязкой против ЦСКА, Жермен, Субашич и Фабинью. Как это?

– Это система, которую ввел Жардим. У нас несколько капитанов, и в зависимости от матча тренер доверяет кому-то из них капитанскую повязку. И это работает. В этом есть логика – игроки травмируются, матчей очень много. Все равно никогда не получается, чтобы с учетом всех этих факторов один капитан провел весь сезон. Лучше, чтобы они менялись.

– Но "старший" из капитанов – Фалькао?

– Да.

– Удивлены ли, что он в первом же матче после очередной травмы сделал в ворота ЦСКА дубль?

– Да, приятно удивлен. Мы всегда в него верили и верим, всегда говорили, что приложим максимум усилий, чтобы перезапустить в "Монако" его карьеру. Но то, что произошло в среду, конечно, очень порадовало. Но все равно, чтобы увидеть Фалькао в лучшей форме, нужно набраться терпения и подождать.

– У него и в этом сезоне уже две травмы случилось.

– Да, но вторая – это сотрясение мозга, случившееся после очень серьезного фола голкипера "Ниццы". Такие вещи невозможно прогнозировать и предотвращать. (Игорь РАБИНЕР)

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