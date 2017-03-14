Тренер "Лестера": "Выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет?"

Главный тренер "Лестера" Крэйг Шекспир перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что команда рассчитывает на проход в следующую стадию турнира. Первая игра завершилась в пользу испанской команды со счетом 2:1.

- Сможем ли мы выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет? Мы же играем в этом турнире, - приводит Goal сдлва Шекспира. - "Лестер" должен показывать достойный футбол в каждом матче. У нас есть хороший шанс в игре с "Севильей", и мы сделаем все возможное, чтобы не упустить его. Мне все равно, как мы пройдем дальше - за 90 минут или в дополнительное время. Конечно, мы тренируем и пенальти. Для "Лестера" это будет финальный матч.