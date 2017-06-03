23:39 3 июня | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

Сегодня. Кардифф. "Ювентус" - "Реал" - 1:4. Дубль КРИШТИАНУ РОНАЛДУ помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов второй сезон подряд. Фото AFP
Сегодня. Кардифф. "Ювентус" - "Реал" - 1:4. Дубль КРИШТИАНУ РОНАЛДУ помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов второй сезон подряд. Фото AFP
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"Реал" в финале Лиги чемпионов разгромил "Ювентус" со счетом 4:1. В первом тайме на гол Криштиану Роналду фантастическим ударом ответил Марио Манджукич. После перерыва победу "Королевскому клубу" принесли Каземиру, второй мяч Криштиану Роналду и Марко Асенсио.

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. Мадридцы стали победителями Кубка чемпионов/Лиги чемпионов в 12-й раз. "Реал" победил во всех своих шести финалах Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Финал

"Ювентус" (Италия) – "Реал" (Испания) – 1:4 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 20 (0:1). Манджукич, 27 (1:1). Каземиру, 61 (1:2). Криштиану Роналду, 64 (1:3). Асенсио, 90 (1:4).

"Ювентус": Буффон, Барцальи (Куадрадо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Сандру, Манджукич, Игуаин.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос (Мората, 89), Модрич, Иско (Асенсио, 82), Бензема (Бэйл, 77), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Дибала, 12. Серхио Рамос, 31. Карвахаль, 42. Кроос, 53. Пьянич, 66. Сандру, 70. Куадрадо, 72. Асенсио, 90+1.

Удаление: Куадрадо, 84.

Судьи: БРИХ, Борш, Данкерт, Лупп, Фриц (все Германия).

3 июня. Кардифф. Стадион "Миллениум". 65842 зрителя.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (46)
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thunderclap

Хха-ха, тут как всегда придираются к мелочам. Юве полчаса играл достойно. После замены Дибалы стало все ясно. Аллегри не круче Манчини и всех других итальяшек. Полный бред называть их лучшими. Просто везение в этом сезоне. Просто хорошие, не более, как и все другие.

00:35

victor

А Ростов (российский Ювентус!) этот Реал обыграл бы! У них бы рикошетов не было, да и Медведев - получше Буфона будет! Да и Нобоа у Ростова есть!

00:34

LVA1

Все болелы Барсы, что тут и вообще где-то отписались про предсказуемость... ВЫ САМИ ПРИЗНАЛИ СВОЮ БЕСПОМОЩНОСТЬ, ЛОООООХИ!!!!!

00:24

LVA1

ВСЕХ МАДРИДИСТОВ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЭТОЙ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ПОБЕДОЙ!!!! ЗИДАН - ГЕРОЙ!!!! 2ЛЧ ПОДРЯД ВПЕРВЫЕ!!! РОНАЛДУ - ВЕЛИК И ПОЛУЧИТ 5 ЗМ!!!! ЭТА КОМАНДА БУДЕТ ПОБЕЖДАТЬ И ДАЛЬШЕ!!! НАКОНЕЦ-ТО ОНИ ТАМ, ГДЕ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!!! КОРОЛИ ВСЕЛЕННОЙ!!!! VAMOOOOOS!!!! SIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!

00:21

zoostation

бфксм1979 Юве в следующем году выиграет. 00:15 -------------- Нет. Там на очереди уже Барселона и Бавария стоят.

00:20

oleg.bob

Реал- с победой! Наконец-то в основное время!

00:18

Pablo_75

Триумф атакующего футбола. Пошла легенда, что нынешняя оборона Ювентуса не пробивается вообще, но вот...

00:16

бфксм1979

Юве в следующем году выиграет.

00:15

Монте-Кристо(Мститель) .

Болел за Ювентус, хотя думал, что победит Реал. Ибо там есть Роналду и команда более звездная. Ибо Ювентус по сравнению с Реалом просто бедный клуб. Итальянские клубы давно переживают не лучшие времена. В итоге деньги и победили. Спокойно, на классе. Играли, как кошка с мышкой. В первом тайме поиграли, во втором добили.

00:14

wedes

Разнесли Ювентус в щепки.

00:10

Лионель МЕССИ

Коль судил бы натурал - Юве бы не проиграл.

00:09

Лионель МЕССИ

Европа, соберись. Дай отпор геям уже наконец. Ибо грустно за твоё будущее...И это без всяких скобочек...

00:07

Восставший из пепла

ЗАСЛУЖЕННО!

00:06

Лионель МЕССИ

Масоны, масаи и геи опять фсио подстроили. Да и судейки все за них были по всем понятным причинам. Доколе?

00:05

вояка

Ожидал борьбу до самого конца .... увы - битвы до финального свистка не случилось. В конце рамос зачем-то корчился; и так внушительно выигрывали .... ведь в другой раз судья за симуляцию и ему может влепить карточку (в данном случае вторую). Ну а КриРо и весь реал уже вошли в историю. Всё было очень красиво.

00:00

zoostation

Перес: покупал, покупаю и буду покупать!

23:59 3 июня

Кол Колыч

Юве неприятно удивил, после обнадеживающего первого тайма

23:59 3 июня

zamzam85

первые два гола рикошетами, морально сломали Юве, а дальше добили. Ювентус очень слабо сыграл

23:54 3 июня

Versus67

"Глупые чувства"...но Лев Первый Навсегда.

23:54 3 июня

Странник-777

"Разгромил..." Реал дерьмо. Нельзя так выигрывать с помощью судьишки финал ЛЧ. В первом - откровенный пеналь не поставил и желтую Рональде не дал. Во втором - посадил пол Ювентуса на желтые и удаление выковырял из носа. Все на глазах у бокового было, то вообще не отреагировал, а судьишко прибежал и красненькую достал.

23:53 3 июня

Versus67

"Глупые чувства"...но Лев Первый.

23:52 3 июня

КУБЕРТОН

позор судье рамосу и реалу! ЮВЕНТУС С САМЫМ КРАСИВЫМ ГОЛОМ!!!!!

23:51 3 июня

Александр 7

Не, ну реально "Реал" на голову сильнее "Юве" сегодня был, не смотря на балеруна Рамоса...Заслуженная справедливая победа в одну калитку.

23:49 3 июня

Деметрио

Галактикос вышли на новую орбиту! Браво!!!

23:49 3 июня

Thomas_Boy_

Победили заслуженно.

23:48 3 июня

Антимайдан

В 1-м тайме Юве был лучше. Кто вышел в футболках Ювентуса на 2-й тайм? Хотелось бы услышать грамотный анализ - что произошло, что изменил в своей игре Реал. Или у Юве просто "физики" хватило на 1 тайм?

23:48 3 июня

Versus67

Рамосу ...првеД балерине.

23:48 3 июня

КУБЕРТОН

если порожения за симуляцыю ввести реал и барса из примеры навсегда вылетят

23:47 3 июня

resifi

Реал с победой!!! Выиграли без проблем, на классе!!!! Буфона абсолютно не жалко,вратаришко!!!!

23:47 3 июня

Versus67

Arthas==== в первом надо было...

23:47 3 июня