"Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

"Реал" в финале Лиги чемпионов разгромил "Ювентус" со счетом 4:1. В первом тайме на гол Криштиану Роналду фантастическим ударом ответил Марио Манджукич. После перерыва победу "Королевскому клубу" принесли Каземиру, второй мяч Криштиану Роналду и Марко Асенсио.

"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. Мадридцы стали победителями Кубка чемпионов/Лиги чемпионов в 12-й раз. "Реал" победил во всех своих шести финалах Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Финал

"Ювентус" (Италия) – "Реал" (Испания) – 1:4 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 20 (0:1). Манджукич, 27 (1:1). Каземиру, 61 (1:2). Криштиану Роналду, 64 (1:3). Асенсио, 90 (1:4).

"Ювентус": Буффон, Барцальи (Куадрадо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Сандру, Манджукич, Игуаин.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос (Мората, 89), Модрич, Иско (Асенсио, 82), Бензема (Бэйл, 77), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Дибала, 12. Серхио Рамос, 31. Карвахаль, 42. Кроос, 53. Пьянич, 66. Сандру, 70. Куадрадо, 72. Асенсио, 90+1.

Удаление: Куадрадо, 84.

Судьи: БРИХ, Борш, Данкерт, Лупп, Фриц (все Германия).

3 июня. Кардифф. Стадион "Миллениум". 65842 зрителя.

Трансляция матча "Ювентус" – "Реал"