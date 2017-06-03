"Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

"Реал" в финале Лиги чемпионов разгромил "Ювентус" со счетом 4:1. В первом тайме на гол Криштиану Роналду фантастическим ударом ответил Марио Манджукич. После перерыва победу "Королевскому клубу" принесли Каземиру, второй мяч Криштиану Роналду и Марко Асенсио.
"Реал" стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который смог выиграть турнир два года подряд. Мадридцы стали победителями Кубка чемпионов/Лиги чемпионов в 12-й раз. "Реал" победил во всех своих шести финалах Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Финал
"Ювентус" (Италия) – "Реал" (Испания) – 1:4 (1:1)
Голы: Криштиану Роналду, 20 (0:1). Манджукич, 27 (1:1). Каземиру, 61 (1:2). Криштиану Роналду, 64 (1:3). Асенсио, 90 (1:4).
"Ювентус": Буффон, Барцальи (Куадрадо, 66), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Сандру, Манджукич, Игуаин.
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Каземиру, Кроос (Мората, 89), Модрич, Иско (Асенсио, 82), Бензема (Бэйл, 77), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Дибала, 12. Серхио Рамос, 31. Карвахаль, 42. Кроос, 53. Пьянич, 66. Сандру, 70. Куадрадо, 72. Асенсио, 90+1.
Удаление: Куадрадо, 84.
Судьи: БРИХ, Борш, Данкерт, Лупп, Фриц (все Германия).
3 июня. Кардифф. Стадион "Миллениум". 65842 зрителя.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
thunderclap
Хха-ха, тут как всегда придираются к мелочам. Юве полчаса играл достойно. После замены Дибалы стало все ясно. Аллегри не круче Манчини и всех других итальяшек. Полный бред называть их лучшими. Просто везение в этом сезоне. Просто хорошие, не более, как и все другие.
00:35
victor
А Ростов (российский Ювентус!) этот Реал обыграл бы! У них бы рикошетов не было, да и Медведев - получше Буфона будет! Да и Нобоа у Ростова есть!
00:34
LVA1
Все болелы Барсы, что тут и вообще где-то отписались про предсказуемость... ВЫ САМИ ПРИЗНАЛИ СВОЮ БЕСПОМОЩНОСТЬ, ЛОООООХИ!!!!!
00:24
LVA1
ВСЕХ МАДРИДИСТОВ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЭТОЙ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ПОБЕДОЙ!!!! ЗИДАН - ГЕРОЙ!!!! 2ЛЧ ПОДРЯД ВПЕРВЫЕ!!! РОНАЛДУ - ВЕЛИК И ПОЛУЧИТ 5 ЗМ!!!! ЭТА КОМАНДА БУДЕТ ПОБЕЖДАТЬ И ДАЛЬШЕ!!! НАКОНЕЦ-ТО ОНИ ТАМ, ГДЕ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!!! КОРОЛИ ВСЕЛЕННОЙ!!!! VAMOOOOOS!!!! SIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!
00:21
zoostation
бфксм1979 Юве в следующем году выиграет. 00:15 -------------- Нет. Там на очереди уже Барселона и Бавария стоят.
00:20
oleg.bob
Реал- с победой! Наконец-то в основное время!
00:18
Pablo_75
Триумф атакующего футбола. Пошла легенда, что нынешняя оборона Ювентуса не пробивается вообще, но вот...
00:16
бфксм1979
Юве в следующем году выиграет.
00:15
Монте-Кристо(Мститель) .
Болел за Ювентус, хотя думал, что победит Реал. Ибо там есть Роналду и команда более звездная. Ибо Ювентус по сравнению с Реалом просто бедный клуб. Итальянские клубы давно переживают не лучшие времена. В итоге деньги и победили. Спокойно, на классе. Играли, как кошка с мышкой. В первом тайме поиграли, во втором добили.
00:14
wedes
Разнесли Ювентус в щепки.
00:10
Лионель МЕССИ
Коль судил бы натурал - Юве бы не проиграл.
00:09
Лионель МЕССИ
Европа, соберись. Дай отпор геям уже наконец. Ибо грустно за твоё будущее...И это без всяких скобочек...
00:07
Восставший из пепла
ЗАСЛУЖЕННО!
00:06
Лионель МЕССИ
Масоны, масаи и геи опять фсио подстроили. Да и судейки все за них были по всем понятным причинам. Доколе?
00:05
вояка
Ожидал борьбу до самого конца .... увы - битвы до финального свистка не случилось. В конце рамос зачем-то корчился; и так внушительно выигрывали .... ведь в другой раз судья за симуляцию и ему может влепить карточку (в данном случае вторую). Ну а КриРо и весь реал уже вошли в историю. Всё было очень красиво.
00:00
zoostation
Перес: покупал, покупаю и буду покупать!
23:59 3 июня
Кол Колыч
Юве неприятно удивил, после обнадеживающего первого тайма
23:59 3 июня
zamzam85
первые два гола рикошетами, морально сломали Юве, а дальше добили. Ювентус очень слабо сыграл
23:54 3 июня
Versus67
"Глупые чувства"...но Лев Первый Навсегда.
23:54 3 июня
Странник-777
"Разгромил..." Реал дерьмо. Нельзя так выигрывать с помощью судьишки финал ЛЧ. В первом - откровенный пеналь не поставил и желтую Рональде не дал. Во втором - посадил пол Ювентуса на желтые и удаление выковырял из носа. Все на глазах у бокового было, то вообще не отреагировал, а судьишко прибежал и красненькую достал.
23:53 3 июня
Versus67
"Глупые чувства"...но Лев Первый.
23:52 3 июня
КУБЕРТОН
позор судье рамосу и реалу! ЮВЕНТУС С САМЫМ КРАСИВЫМ ГОЛОМ!!!!!
23:51 3 июня
Александр 7
Не, ну реально "Реал" на голову сильнее "Юве" сегодня был, не смотря на балеруна Рамоса...Заслуженная справедливая победа в одну калитку.
23:49 3 июня
Деметрио
Галактикос вышли на новую орбиту! Браво!!!
23:49 3 июня
Thomas_Boy_
Победили заслуженно.
23:48 3 июня
Антимайдан
В 1-м тайме Юве был лучше. Кто вышел в футболках Ювентуса на 2-й тайм? Хотелось бы услышать грамотный анализ - что произошло, что изменил в своей игре Реал. Или у Юве просто "физики" хватило на 1 тайм?
23:48 3 июня
Versus67
Рамосу ...првеД балерине.
23:48 3 июня
КУБЕРТОН
если порожения за симуляцыю ввести реал и барса из примеры навсегда вылетят
23:47 3 июня
resifi
Реал с победой!!! Выиграли без проблем, на классе!!!! Буфона абсолютно не жалко,вратаришко!!!!
23:47 3 июня
Versus67
Arthas==== в первом надо было...
23:47 3 июня