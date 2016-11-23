12:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Алан Дзагоев: "ЦСКА постарается в Лондоне выжать максимум"

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что его команда будет играть на победу в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Игра состоится через неделю, 7 декабря, в Англии.

– В любой игре Лиги чемпионов, даже если она уже ничего не будет значить, мы выйдем играть на победу, - цитирует пресс-служба клуба Дзагоева. - Если же будут шансы попасть в Лигу Европы, то тем более. Постараемся в Лондоне выжать максимум.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Evpatii Kolovrat

Максимум ничья и последнее место как обычно.ЦСКА-чемпион))))

12:59

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