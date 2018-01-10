Алексей Волков: "Промах – исключительно моя ошибка, моя невнимательность"

Алексей Волков, ставший лучшим из россиян, 27-м, в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге, объяснил, почему ошибся на рубеже, и поделился своим мнением о результатах команды и попадании в состав сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.

- Почему наша сборная сегодня столько мазала?

- Здесь коварный ветерок. Даже если флажки немного поднимаются – нужно моментально делать поправку. Это показала еще вчерашняя тренировка. Концентрацию терять нельзя вообще. Не знаю, как стреляли парни, но мой промах – исключительно моя ошибка, моя невнимательность.

- Все говорили, что сегодня момент истины для Бьорндалена. Это был его последний шанс отобраться на Олимпийские игры. Мне кажется, для вас эта гонка была тоже во многом определяющей.

- Не знаю. Мне кажется, у команды сейчас такие результаты, что вопрос стоит не только мне. По многим.

Полное интервью Алексея Волкова