Усэйн Болт: "Никакой проблемы в участии Гэтлина в чемпионате мира я не вижу"

Ямайский спринтер Усэйн Болт после финального забега на 100 метров на чемпионате мира заверил, что нормально отреагировал на победу на чемпионате мира Джастина Гэтлина, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Ранее американец дваджы отбывал дисквалификацию за допинг, срок которой в общей сложности составил пять лет. 11-кратный чемпион мира признал, что проиграл американцу, потому что тот оказался быстрее.

- Как вы относитесь к тому, что чемпионом мира стал Джастин Гэтлин? Он ведь два раза отбывал дисквалификацию за допинг.

- Джастину разрешено участвовать здесь – поэтому никакой проблемы в этом я не вижу. Ему не запрещено соревноваться, поэтому для меня нормально видеть его здесь. Я знаю, что Гэтлин очень много тренируется. Он победил, потому что был быстрее. Наша работа не рассуждать, а выявлять сильнейшего на дорожке.