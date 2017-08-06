Усэйн Болт: "Никакой проблемы в участии Гэтлина в чемпионате мира я не вижу"

Ямайский спринтер Усэйн Болт после финального забега на 100 метров на чемпионате мира заверил, что нормально отреагировал на победу на чемпионате мира Джастина Гэтлина, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Ранее американец дваджы отбывал дисквалификацию за допинг, срок которой в общей сложности составил пять лет. 11-кратный чемпион мира признал, что проиграл американцу, потому что тот оказался быстрее.
- Как вы относитесь к тому, что чемпионом мира стал Джастин Гэтлин? Он ведь два раза отбывал дисквалификацию за допинг.
- Джастину разрешено участвовать здесь – поэтому никакой проблемы в этом я не вижу. Ему не запрещено соревноваться, поэтому для меня нормально видеть его здесь. Я знаю, что Гэтлин очень много тренируется. Он победил, потому что был быстрее. Наша работа не рассуждать, а выявлять сильнейшего на дорожке.
Olimp444
шаша2: Подобное решение испугает многих людей и донесет до всех возможных нарушителей четкий посыл. Если есть доказательства нарушения — необходимо действовать. Если МОК считает, что нужно отстранить всю сборную России — я за. Это грустно, но правила есть правила" это сказал болт. Шпша2 и скажи что там наши чистые спортсмены нарушили?
16:03 6 августа
Don Miguel
Ну и что? Вы воняли на нашу Ефимову? Теперь воняйте на Гатлина. Ефимова, между прочим, в отличие от вас, знает российский гимн и с удовольствием его поет на пьедестале.
10:39 6 августа
diolym
Чмоке в радость. Дважды дисквалифицированные, имеющие проблемы с писюном, выигрывают у Болта. Да здравствует справедливая справедливость и честная честность.
09:53 6 августа
шаша2
Olimp444 Это ему карма за рио , когда он наехал на наших, на спортсмена который отбил 1 дисквалификацию за шопинг и что он имеет право принимать участие в турнире. И вот его человек 2 раза отбывший побеждает. А к нему нормально относится. Правильно это же американец. Лицемер.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Чудило,он наоборот нормально к нашим отнёсся.Слышишь звон да не знаешь где он.
08:13 6 августа
Якут Хан
Все пиндосские "спортики" сидят на допинге. Все.. абсолютно! И это норма, а если вдруг русские,то это.. пи.... мировая истерия. Исречки, исрите дальше))) Русские нагнут весь мир!
06:24 6 августа
Olimp444
Это ему карма за рио , когда он наехал на наших, на спортсмена который отбил 1 дисквалификацию за шопинг и что он имеет право принимать участие в турнире. И вот его человек 2 раза отбывший побеждает. А к нему нормально относится. Правильно это же американец. Лицемер.
04:12 6 августа