OpTic Gaming вышла в плей-офф New York Invitational

OpTic Gaming победила Winstrike Team в группе B на GG.Bet New York Invitational по CS:GO и вышла в плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 2:0 — 16:13 на Train и 16:12 на Vertigo. В полуфинале команда Маттиаса "MSL" Лауридсена сразится с коллективом, который займет второе место в группе A.

Winstrike Team сыграет с победителем пары BPro Gaming — Sprout в матче за выход в плей-офф. New York Invitational проходит с 3 по 7 августа в онлайне. Победитель получит слот на ESL One New York, а второй финалист — 5 тысяч долларов.