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Сегодня, 13:13

Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака

Ана Горшкова
Корреспондент
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Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала, что стоит съедать на завтрак.

«В первую очередь идеальный завтрак должен содержать белок. Это может быть белое мясо птицы, молоко или молочные продукты (главное, не обезжиренные, так как в них крайне мало пользы для организма), яйца, рыба (красная, соленая) с высоким содержанием жиров. Рыба является источником витаминов D и группы В, поэтому она очень полезна», — приводит слова Гридиной Life.ru.

При выборе хлеба предпочтение стоит отдать цельнозерновому, так как в нем содержится клетчатка, улучшающая работу кишечника. Добавить в идеальный завтрак можно и авокадо, помидоры, салат или же творожный сыр. Такой утренний прием пищи способен насытить организм на весь день.

Источник: https://life.ru/p/1551326
Здоровье
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