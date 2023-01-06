Врач рассказал, как определить отравление алкоголем

Специалист назвал симптомы, отличающие отравление от похмелья.

Врач-терапевт Иван Ромасов в интервью изданию «Секрет Фирмы» рассказал, что отравление алкоголем вызывает сильную рвоту и помутнение сознания вплоть до комы. К этому может привести чрезмерное употребление спиртного или его низкое качество.

«В норме наша печень «обезвреживает» алкоголь благодаря ферменту алкогольдегидрогеназе и превращает его в уксусную кислоту. Когда доза принятого алкоголя слишком большая, печень не успевает переработать весь алкоголь в уксусную кислоту и выдает промежуточный продукт переработки — ацетатальдегид. Этот продукт более токсичный, чем этанол, его избыточное накопление в организме оказывает токсичное воздействие», — пояснил врач.

Избавиться от симптомов отравления можно, вызвав рвоту или промыв желудок. Тяжелые случаи потребуют инфузионной терапии.

Похмелье же, по словам Ивана Ромасова, характеризуется утомляемостью, головной болью, замедленной реакцией, иногда амнезией. Подобные симптомы связаны с влиянием этанола, сивушных масел и продуктов их метаболизма на нервную систему.

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