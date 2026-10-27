Документальный фильм о Lil Peep покажут в 30 городах России

1 ноября в России пройдут специальные показы документального фильма «Lil Peep: Все для всех». Программа организована к 30-летию музыканта. Сеансы запланированы более чем в 30 городах.

Картина рассказывает о жизни и творческом пути рэпера Густава Ара, известного под псевдонимом Lil Peep. Музыкант получил известность благодаря соединению рэпа и эмо-рока, но умер в 2017 году в возрасте 21 года.

Одним из продюсеров фильма выступил режиссер Терренс Малик. На специальных показах зрители увидят видеообращение матери музыканта Лизы Уомак.