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«Lil Peep: Все для всех»: специальные показы фильма в России 1 ноября
Документальное кино

27 октября, 20:30

1 мин.

Документальный фильм о Lil Peep покажут в 30 городах России

Софья Морозова
Киножурналист
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

1 ноября в России пройдут специальные показы документального фильма «Lil Peep: Все для всех». Программа организована к 30-летию музыканта. Сеансы запланированы более чем в 30 городах.

Картина рассказывает о жизни и творческом пути рэпера Густава Ара, известного под псевдонимом Lil Peep. Музыкант получил известность благодаря соединению рэпа и эмо-рока, но умер в 2017 году в возрасте 21 года.

Одним из продюсеров фильма выступил режиссер Терренс Малик. На специальных показах зрители увидят видеообращение матери музыканта Лизы Уомак.

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