Врач назвал фантастические свойства кофе

Терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, что кофе влияет на творческое мышление и оказывает противоотечное действие.

«Кофеин оказывает возбуждающее действие на нервную систему: улучшает настроение, обостряет внимание, ускоряет реакции, прогоняет сонливость и усталость, повышает физическую и умственную работоспособность. В кофе также содержится множество полезных веществ, количество которых может отличаться в зависимости от сорта и способа приготовления напитка. В нем есть в большом объеме и природные антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами, разрушающими организм. Благодаря ему ускоряется обмен веществ, улучшается питание почек. Кофеин также влияет на способность мозга креативно мыслить, положительно сказывается на интеллекте», — приводит слова Тихомировой Life.ru.

Она также заявила, что кофеин оказывает мягкое противоотечное и диуретическое действие, поэтому при сильных отеках и задержке воды в организме кофе может помочь ее вывести. По ее словам, кофе ускоряет сердечный ритм, поэтому полезен людям с низким кровяным давлением или медленным сердечным ритмом.

«При этом в день можно выпивать не больше 400 миллиграммов кофеина, а это три-четыре чашки кофе. В противном случае повышенная доза может привести к определенным побочным эффектам. Не секрет, что кофеинсодержащие напитки повышают артериальное давление и способны вызвать тахикардию. В редких случаях кофе действительно может повысить давление, но только при злоупотреблении этим напитком или при наличии повышенной чувствительности к кофеину, которая встречается крайне редко», — добавила Тихомирова.