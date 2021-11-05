Специалисты заявили, что частое использование беспроводных наушников вызывает рак

Непрерывное использованиие современных беспроводных наушников может повлечь за собой пагубные последствия для здоровья. Об этом заявили эксперты издания Al Arabiya.

Специалисты обратили внимание, что использование Bluetooth-наушников провоцирует образование опухолей и увеличивает риск выкидышей. Однако потенциальный риск от электромагнитных волн существует только в том случае, если человек находится в непосредственном контакте с ними длительный непрерывный промежуток времени.

Они также отметили, что беспроводные наушники оказывают на здоровье меньше негативного воздействия, чем те же смартфоны или рентгеновское излучение.

Эксперты предупредили, что необходимо держать смартфон на расстоянии 30 см от лица, а звонить только при хорошем уровне сигнала. Не рекомендуется использовать беспроводные наушники весь день и засыпать в них.