Россияне перечислили, что их больше всего раздражает перед Новым годом
Самым большим стресс-фактором для россиян стала загруженность на работе, сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса онлайн-сервиса Budu и российского оператора экспресс-доставки СДЭК.
Этот вариант выбрали 26 процентов респондентов. Еще одной неприятной чертой предновогоднего периода стали толпы в магазинах и ТЦ и повышение цен на праздничные товары.
Всего 9 процентов респондентов отметили, что их раздражают снег и грязь, а темнота за окнами не нравится 5 процентов. Пробки на дорогах оказались раздражающим фактором всего для 9 процентов опрошенных.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как собрать правильный сладкий подарок ребенку на Новый год.
Источник: https://life.ru/p/1547291
Новости