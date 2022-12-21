Психолог объяснила, что становится причиной необдуманной траты денег

Психолог Кристина Ивкова объяснила, что становится причиной необдуманной траты денег в праздники.

По словам специалиста, всему виной приподнятое настроение перед значимыми датами, такими как Новый год или день рождения.

«Переключив внимание на позитивный спектр, действительно можно вытеснить тяжелые мысли. Однако мы рискуем в таком случае совершить эмоциональные, необдуманные покупки. Атмосфера праздника вокруг нас кричит: радуйся, веселись, покупай, забудь о проблемах! И на время это может быть хорошей анестезией для психики», — цитирует Ивкову Life.ru.

Психолог советует внимательно относиться к своему эмоциональному состоянию, несмотря на праздничное настроение.