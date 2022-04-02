Врач заявил, что бананы и виноград способствуют набору лишнего веса

Доктор медицинских наук Владимир Хавинсон в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» перечислил фрукты и ягоды, которые способствуют набору лишнего веса.

По мнению специалиста, частое употребление бананов, инжира и винограда ведут к набору лишних килограммов, так как в них содержится огромное количество глюкозы.

«Глюкоза, попадая в организм, способствует выработке, в том числе и инсулина. И этот инсулин способствует переводу лишней глюкозы в жир, в результате чего люди полнеют», — сообщил Хавинсон.

Таким образом, врач рекомендует быть осторожными и ограничить употребление бананов, винограда и инжира.