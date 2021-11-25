Какие продукты поднимут настроение зимой?

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова дала совет, какие продукты есть для хорошего настроения.

«Сниженное настроение может быть связано с дефицитом разных микроэлементов, например дефицита железа, цинка, магния и витамина D. Запреты в еде и жесткие диеты тоже не лучшим образом сказываются на эмоциональном фоне.

Люди, которые едят достаточное количество овощей и фруктов, чаще пребывают в хорошем состоянии и настроении. А уровень стресса у таких людей на 10% ниже, чем у тех, кто ест овощей и фруктов недостаточно. Достаточное количество — это больше 400 граммов в день», — приводит слова Кругловой ФАН.

Также она посоветовала включить в питание продукты, богатые жирными кислотами омега-3 и омега-6.