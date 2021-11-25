Диетолог рассказала, кому нельзя есть картофель

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя употреблять картофель. По ее мнению, людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью стоит ограничить употребление этого овоща в вареном и печеном виде.

«Когда мы запекаем или отвариваем картофель, у него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому такой картофель не стоит часто есть тем, у кого уже диагностирован диабет, есть преддиабетическое состояние, то есть инсулинорезистентность, и тем, кто склонен к набору лишнего веса. Попробуйте охладить приготовленный картофель перед употреблением, тогда уменьшится его гликемический индекс и вред от употребления клубней», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Она также отметила, что жареным картофелем лучше не злоупотреблять никому.