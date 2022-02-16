Как лечить постковидный синдром? Рассказал врач

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал подробнее о хронической стадии постковидного синдрома, а так же, как с ним бороться.

«Коронавирус поражает сосуды. Многие другие вирусы тоже их поражают, причем до ужасного состояния, но коронавирус системен в своем поражении на микроуровне: повышается проницаемость мельчайших сосудов, вытекает плазма. Представьте эти вещи в головном мозге. Из-за этого нарушается слух, обоняние, тактильные рецепторы ухудшаются, нарушается работа проводящей системы, происходит нарушение памяти», — заявил врач «Вечерней Москве».

Также он отметил, что постковидный синдром длится от месяца до полугода. При сильном истощении за время болезни, процесс восстановления может затянуться до года.

К стандартному лечению постковидного синдрома относят «банки», УВД, радоновую воду, прогулки и дыхание по Стрельниковой. Однако эти процедуры должен назначить вам врач.