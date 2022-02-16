Врач назвал продукты для борьбы с бессонницей

Врач Михаил Петрик перечислил продукты, которые стоит употреблять, чтобы наладить сон. По его словам, правильное питание и хороший сон неразрывно связаны.

Специалист отметил, что люди, которые недосыпают, в среднем употребляют на 300 килокалорий в сутки больше, а их вкусовые предпочтения уходят в сторону жирной пищи.

«Средиземноморская диета нормализует сон. Продукты, которые входят в ее состав, богаты аминокислотой триптофан, и считаются предшественником мелатонина. Рекордсмены по его содержанию — это вишня, яблоки, помидоры, бананы, фисташки, растительные масла, лосось и молочные продукты», — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Специалист отмечает, что неправильное питание приводит к плохому сну. А также это вызывает нарушение пищевых предпочтений, и человек начинает переедать.

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