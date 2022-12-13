Фитнес-инструктор рассказала, что делать при болях в шее

Фитнес-инструктор Светлана Бутова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что устранить боль в шее помогут упражнения на увеличение подвижности, растяжку и для укрепления мышц в этой области. При этом специалист отметила, что причины возникновения боли в шее, могут быть различны.



Из-за чего может болеть шея и как правильно выполнять упражнения, чтобы избавиться от боли, чувства скованности и неприятных ощущений, читайте в полной версии материала в «СЭ».