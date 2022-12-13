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13 декабря, 18:35

Фитнес-инструктор рассказала, что делать при болях в шее

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik

Фитнес-инструктор Светлана Бутова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что устранить боль в шее помогут упражнения на увеличение подвижности, растяжку и для укрепления мышц в этой области. При этом специалист отметила, что причины возникновения боли в шее, могут быть различны.


Из-за чего может болеть шея и как правильно выполнять упражнения, чтобы избавиться от боли, чувства скованности и неприятных ощущений, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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