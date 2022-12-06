Эксперты назвали ароматы, которые помогут расслабиться

«Кубанские Новости» рассказали, что некоторые запахи способны исцелять. Для лечения неврозов и борьбы со стрессом используют лаванду, эфирное масло ветивера, кедра, бергамота и ромашку.

Благодаря лаванде можно избавиться от чувства агрессии, раздражительности и дурных мыслей, а также настроиться на глубокий сон. Последнему способствует еще и бергамот — его масла стимулируют выработку серотонина и дофамина. При гормональном дисбалансе и постоянном стрессе поможет легкий, слегка горьковатый аромат ромашки. Ветивер, ко всему прочему, расслабляет физически, снимает мышечные боли, избавляет от негативных мыслей и назойливых воспоминаний. Масло кедра, помимо успокаивающего воздействия, обладает дезинфицирующими свойствами, что немаловажно в сезон простуд.

Как пишет kubnews.ru, преимущества ароматерапии в том, что она деликатно воздействует на организм. Однако не стоит забывать об индивидуальной непереносимости, которую могут спровоцировать те или иные эфирные масла.