Чем опасно растительное мясо? Рассказала врач

Врач-диетолог Римма Мойсенко отметила, что многие ошибаются, считая растительное мясо полезным продуктом. По ее словам, веганские мясные продукты содержат большое количество различных искусственных добавок, которые перевешивают их полезные свойства.

«Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Некоторые производители добавляют в продукт пальмовое масло. Здоровья это точно не прибавит», — приводит слова врача радио Sputnik.

Также она рекомендует употреблять растительное мясо крайне редко как деликатес, а не на регулярной основе.