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Гарри Поттер 1 сезон: возрастной рейтинг и дата выхода
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22 июля, 15:00

1 мин.

Раскрыт возрастной рейтинг 1-го сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Гарри Поттер и философский камень», реж. Марк Майлод, Warner Bros. Television, HBO Entertainment, Heyday Films
Фото Кадр из сериала «Гарри Поттер и философский камень», реж. Марк Майлод, Warner Bros. Television, HBO Entertainment, Heyday Films

Первый сезон грядущего сериала «Гарри Поттер» от HBO официально возрастной рейтинг TV-14. Соответствующая плашка уже появилась на стриминговой платформе HBO Max. Проект позиционируется как более глубокая, реалистичная и взрослая адаптация культовых книг Джоан Роулинг.

Маркировка TV-14 означает, что контент может содержать сцены, не подходящие для детей младше 14 лет. Для сравнения: оригинальный фильм «Гарри Поттер и философский камень» выходил на экраны с более мягким семейным рейтингом PG (рекомендуется присутствие родителей).

Подобный скачок в возрастных ограничениях указывает на то, что стриминговый гигант намерен детально показать мрачные элементы вселенной.

Шоураннером первого сезона выступает Франческа Гардинер («Наследники»), а режиссерское кресло занял Марк Майлод («Игра престолов»). Первый сезон, получивший название «Гарри Поттер и философский камень», будет состоять из восьми эпизодов.

Когда выйдет сериал «Гарри Поттер и философский камень»

Мировая премьера сериала на HBO Max запланирована на 25 декабря.

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