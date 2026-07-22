Раскрыт возрастной рейтинг 1-го сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO

Первый сезон грядущего сериала «Гарри Поттер» от HBO официально возрастной рейтинг TV-14. Соответствующая плашка уже появилась на стриминговой платформе HBO Max. Проект позиционируется как более глубокая, реалистичная и взрослая адаптация культовых книг Джоан Роулинг.

Маркировка TV-14 означает, что контент может содержать сцены, не подходящие для детей младше 14 лет. Для сравнения: оригинальный фильм «Гарри Поттер и философский камень» выходил на экраны с более мягким семейным рейтингом PG (рекомендуется присутствие родителей).

Подобный скачок в возрастных ограничениях указывает на то, что стриминговый гигант намерен детально показать мрачные элементы вселенной.

Шоураннером первого сезона выступает Франческа Гардинер («Наследники»), а режиссерское кресло занял Марк Майлод («Игра престолов»). Первый сезон, получивший название «Гарри Поттер и философский камень», будет состоять из восьми эпизодов.

Когда выйдет сериал «Гарри Поттер и философский камень»

Мировая премьера сериала на HBO Max запланирована на 25 декабря.