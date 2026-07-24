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Клэйфейс (Глиноликий) фильм 2026: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода — DC
Фильмы

24 июля, 16:15

1 мин.

Вышел первый трейлер фильма «Клэйфейс»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Клэйфейс», реж. Джеймс Уоткинс, DC Studios, Warner Bros. Pictures Animation, 6th & Idaho Productions, The Safran Company
Фото Кадр из фильма «Клэйфейс», реж. Джеймс Уоткинс, DC Studios, Warner Bros. Pictures Animation, 6th & Idaho Productions, The Safran Company

Кинокомпания Warner Bros. Pictures и DC Studios представили первый трейлер психологического хоррора «Клэйфейс» («Глиноликий»). Сюжет картины сосредоточен на Мэтте Хэйгене — восходящей голливудской звезде, чья карьера рушится после того, как местный криминальный авторитет уродует его лицо.

В отчаянных попытках вернуть внешность герой соглашается на экспериментальное лечение у ученого, которое помогает восстановить прежний облик, но превращает его тело в пластичную глину.

Кто снялся в фильме «Клэйфейс»

В картине снялись Том Рис Харрис, Наоми Аки, Эдди Марсан, Макс Мингелла, Давид Денсик, Франческа Корни, Руби Сиа, Уил Кобан, Джошуа Джеймс и Джейк Каррен.

Трейлер фильма «Клэйфейс»

Когда выйдет фильм «Клэйфейс»

Зарубежная премьера фильма «Клэйфейс» пройдет 23 октября.

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