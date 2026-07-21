Фильмы и сериалы
Сериалы
Фильмы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Сериалы
Новости
Фишер 4 сезон (Черный проспект) сериал: кадры со съемок, когда выйдет — Евгений Цыганов
Сериалы

21 июля, 19:15

1 мин.

Стартовали съемки 4-го сезона сериала «Фишер» с Евгением Цыгановым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink.

«Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии» приступила к съемкам четвертого сезона детективного триллера «Фишер». Новая глава антологии получила подзаголовок «Черный проспект», а главную роль в проекте исполнит Евгений Цыганов. К работе над проектом в качестве режиссеров, сценаристов и шоураннеров вернулись авторы оригинального первого сезона — Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Действие четвертого сезона развернется в Твери 1990-х. По сюжету молодой московский следователь Михаил Платонов (его сыграет актер-дебютант Оливер Рэймонд Мара) избивает сына высокопоставленного дипломата, защищая девушку. Из-за громкого скандала его отправляют в своеобразную ссылку на переквалификацию в Тверь под начало опытного местного детектива Алексея Титова, роль которого исполнил Евгений Цыганов. Вместе напарникам предстоит распутать череду жестоких преступлений и выйти на след серийного убийцы, держащего в страхе весь город.

Кадры со съемок 4-го сезона сериала «Фишер»

Wink.
Фото Wink.
Wink.
Фото Wink.

Когда выйдет 4-й сезон сериала «Фишер»

Дата выхода четвертого сезона сериала «Фишер» будет объявлена позже.

После Фишера. Инквизитор, сериал, 2026.Что посмотреть после «Фишера» и «Чикатило»: топ-10 сериалов про маньяков
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Россия под своим флагом, защита титула для Егорян. Главные интриги ЧМ по фехтованию в Гонконге
Кот Ларри отказался комментировать предстоящее соседство с собакой Бернэма
Пашинян сравнил Армению с бьющейся о стекло птицей
Капитан «Спартака» Зобнин развелся с супругой Раминой после 14 лет брака
Учительницу в Киеве оштрафовали за показ детям русскоязычного мультфильма
«Будут до последнего давить, чтобы русских на международных турнирах не было». Большунов — о снятии санкций от МОК, позиции FIS, норвежцах и своей мотивации
Читайте далее
5-й сезон сериала «Мажор»: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
5-й сезон сериала «Мажор»: расписание релиза эпизодов
Последние новости
21 июл 20:15
5-й сезон сериала «Мажор»: расписание релиза эпизодов
21 июл 17:00
Где смотреть сериал «Дворец Тонгун»
18 июл 20:00
Блондинка в бегах: как стартовал новый сериал «Лаки»
18 июл 17:00
Представили тизер-трейлер спортивного драмеди «Седьмой игрок»
18 июл 15:30
Премьера криминальной комедии «Нам кранты» состоится 31 июля