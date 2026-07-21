Стартовали съемки 4-го сезона сериала «Фишер» с Евгением Цыгановым

«Студия Видеопрокат» по заказу «НМГ Студии» приступила к съемкам четвертого сезона детективного триллера «Фишер». Новая глава антологии получила подзаголовок «Черный проспект», а главную роль в проекте исполнит Евгений Цыганов. К работе над проектом в качестве режиссеров, сценаристов и шоураннеров вернулись авторы оригинального первого сезона — Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Действие четвертого сезона развернется в Твери 1990-х. По сюжету молодой московский следователь Михаил Платонов (его сыграет актер-дебютант Оливер Рэймонд Мара) избивает сына высокопоставленного дипломата, защищая девушку. Из-за громкого скандала его отправляют в своеобразную ссылку на переквалификацию в Тверь под начало опытного местного детектива Алексея Титова, роль которого исполнил Евгений Цыганов. Вместе напарникам предстоит распутать череду жестоких преступлений и выйти на след серийного убийцы, держащего в страхе весь город.

Кадры со съемок 4-го сезона сериала «Фишер»

Фото Wink.

Фото Wink.

Когда выйдет 4-й сезон сериала «Фишер»

Дата выхода четвертого сезона сериала «Фишер» будет объявлена позже.