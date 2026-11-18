Аниме «Канан-сама слишком проста» вернется со вторым сезоном в 2027 году

Второй сезон аниме «Канан-сама слишком проста» выйдет в 2027 году. Продолжение получит подзаголовок 2 EASY.

К составу присоединились Мисато Мацуока, Мику Ито, Мию Томита и Линн. Они озвучат новых персонажей Тэкку Синрюдзи, Ханако Оханабатакэ, Лили Кагэно и Коко Кеги.

Студия KAI вновь займется анимацией, режиссером останется Ясуси Муроя. К главным ролям вернутся Аой Кога и Сэйитиро Ямасита. Точную дату премьеры пока не объявили.