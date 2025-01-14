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Ущелье 2025: что известно — дата выхода и сюжет, Аня Тейлор-Джой и актеры
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Сегодня, 20:00

8 мин.

«Ущелье»: что известно о научно-фантастическом ромком-боевике с Аней Тейлор-Джой

Богдан Ларин
Автор
Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway
Фото Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway
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В феврале состоится премьера «Ущелья» — романтического sci-fi (от англ. Science fiction — научная фантастика. — Прим. ред.) фильма с элементами экшена и триллера. Главные роли в проекте исполнили Аня Тейлор-Джой и Майлз Теллер. Они играют двух снайперов на сторожевых башнях по разные стороны огромного ущелья. Их задача — защитить внешний мир от таинственной темной силы, которая таится на дне. Рассказываем, что известно о грядущем фантастическом проекте «Ущелье».

Сюжет фильма «Ущелье»

Сюжет разворачивается вокруг двух профессиональных снайперов, американца Леви (Майлз Теллер) и литовки Драсы (Аня Тейлор-Джой). Они находятся на сторожевых башнях по разные стороны обширного и засекреченного ущелья. Последнее расположено в далекой стране, точное местоположение которой им неизвестно. Их задача — защитить мир от загадочного зла, которое обитает в ущелье.

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«Они сближаются на расстоянии, пытаясь сохранять бдительность, защищая себя от невидимого врага, — говорится в официальном синопсисе. — Когда им становится известна катастрофическая угроза человечеству, они должны объединиться, чтобы пройти испытание на физическую и психологическую прочность и сохранить тайну в ущелье, пока не стало слишком поздно».

Подробностей о сюжете не так много. Главная загадка фильма — что находится внизу? Это могут быть монстры, инопланетяне, призраки или просто люди. В трейлере показано, как на вопрос, что находится на дне ущелья, один из персонажей говорит: «Ворота в ад». Несмотря на то что контактировать обитателям двух башен запрещено, это не мешает им вскоре начать общение, которое постепенно перерастет в романтические чувства.

Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway
Фото Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway

Создатели фильма «Ущелье»

«Ущелье» снял режиссер Скотт Дерриксон, наиболее известный по супергеройскому блокбастеру «Доктор Стрэндж» (2016) и «умным» фильмам ужасов «Черный телефон» (2021), «Синистер» (2012) и «Шесть демонов Эмили Роуз» (2005). Он описывает «Ущелье» как «остросюжетную, выходящую за рамки жанра историю любви». В одном из интервью постановщик также рассказывал, что в фильме «смешаны несколько жанров — романтика, научная фантастика, боевик, шпионский триллер и даже хоррор».

«Идея заключалась в том, чтобы сначала уделить много времени предыстории и развитию отношений между двумя персонажами, которых играют Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой, а затем увидеть, как они пытаются выжить среди безжалостных и непредсказуемых опасностей и тайн самого ущелья», — говорил Дерриксон в интервью порталу IGN.

Сценарий фильма написал Зак Дин, который несколько лет назад отметился как сценарист фильма «Война будущего» (2021). Его сценарий «Ущелья» в декабре 2020 года попал в Black List — черный список лучших нереализованных сценариев Голливуда за год. Позже Дин продал его за солидную сумму кинокомпании Skydance («Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1», «Топ Ган: Мэверик», «Аннигиляция»), которая занялась производством фильма вместе с продюсерской компанией Crooked Highway. Права на показ фильма приобрела платформа Apple TV+, на которой картина выйдет эксклюзивно 14 февраля 2025 года.

Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway
Фото Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway

Актеры фильма «Ущелье»

Главные роли в фильме исполнили Майлз Теллер и Аня Тейлор-Джой — одни из самых талантливых молодых актеров Голливуда. Несмотря на то что в реальной жизни они близкие друзья, в предстоящем фильме Дерриксона они впервые будут работать вместе. Их экранная химия, без сомнения, должна стать ключевым фактором, определяющим, станет ли «Ущелье» успешным фильмом с интересной любовной линией или окажется проходным проектом.

«Я считаю, что Аня — невероятная актриса. Мы были знакомы до начала съемок, и я никогда раньше не испытывал такого чувства близости с актером, когда мы приступали к работе. — рассказывал в интервью Теллер. — Что касается сценария, мне он показался весьма оригинальным. Я никогда раньше не читал ничего подобного и подумал, что это будет невероятно забавно. Я был уверен, что мы сможем продемонстрировать множество разнообразных навыков.»

И Теллер, и Джой уже зарекомендовали себя в экшен-жанре. Актриса недавно отметилась главной ролью в блокбастере «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (2024), сыграв юную версию персонажа Шарлиз Терон из «Безумного Макса: Дорога ярости». А актер несколько лет назад появлялся в одной из ключевых ролей в картине Тома Круза и Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» (2022).

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Кроме того, и он, и она уже не первый раз играют главные роли в масштабных проектах. Майлз Теллер известен многим по ролям в музыкальной драме «Одержимость» и мюзикле «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла. Также актер снимался в популярной подростковой антиутопии «Дивергент» и сыграл ключевую роль в мини-сериале «Предложение», который рассказывает о съемках «Крестного отца».

«Мы с Майлзом знаем друг друга уже очень давно, любим друг друга, и я действительно восхищаюсь его актерским талантом», — говорила в том же интервью Джой.

Аня Тейлор-Джой впервые стала известна благодаря главной роли в нашумевшем фильме ужасов Роберта Эггерса «Ведьма», вышедшем в 2015 году. С тех пор она сыграла множество заметных ролей в популярных проектах, включая триллер М. Найта Шьямалана «Сплит» и мини-сериал Netflix «Ход королевы», который прославил ее на весь мир осенью 2020 года.

Помимо Теллер и Тейлор-Джой в фильме также снялась знаменитая актриса Сигурни Уивер, в карьере которой жанр научной фантастики занимает особое место. На экране ей приходилось встречаться с неведомыми тварями еще больше полувека назад («Чужой», 1979). Также в касте фильма числятся Соуп Дирису («Банды Лондона», «Медленные лошади») и Уильям Хьюстон («Последняя дуэль», «Уэнсдэй»).

Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway
Фото Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway

Что еще известно о фильме «Ущелье»

Учитывая опыт Дерриксона в создании сверхъестественных хорроров, в которых много времени уделяется экшену, можно предположить, что в фильме «Ущелье» будут присутствовать элементы ужасов, а зрителей ждет кино с плотным событийным рядом.

Вряд ли фильм будет экстремально пугающим или слишком жестоким, поскольку на постере указано, что «Ущелье» получил рейтинг PG-13 (просмотр нежелателен детям до 13 лет. — Прим. ред.) за «напряженные сцены насилия и экшена, грубую лексику, некоторые откровенные материалы и тематические элементы». Так что фильм могут посмотреть дети, но под присмотром родителей.

Кадры и трейлер также намекают на то, что, хотя персонажи Теллера и Тейлор-Джой в конечном итоге объединятся, у каждого из них будут свои собственные приключения.

«Мне кажется, это отличная альтернатива традиционным любовным историям, где герои впервые встречаются и постепенно влюбляются друг в друга. В этой истории героям предстоит преодолеть по-настоящему увлекательные, захватывающие, напряженные и даже ужасные испытания, чтобы быть вместе, так что это круто», — говорил в интервью Теллер.

Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway
Фото Кадр из фильма «Ущелье». реж. Скотт Дерриксон/Apple Studios, Skydance Media, Lit Entertainment Group, Crooked Highway

Съемки начались в марте 2023 года в Лондоне, а также проходили на киностудии Warner Bros. в Ливсдене и в Уэльсе. По словам Джой, при этом немалая часть фильма была снята на натуре, и в этом его прелесть.

«Башни настоящие. Они не такие высокие, как в реальной жизни, но башни полностью реальны. Разница в том, что мы могли ходить друг к другу в башни, когда хотели. Майлз проводил много времени в моей башне, потому что это была самая веселая башня. У нас были музыка и цветы, у меня было пианино, я просто отрывалась», — рассказывала актриса.

Трейлер фильма «Ущелье»

Дата выхода фильма «Ущелье»

Премьера фильма «Ущелье» состоится в День святого Валентина — 14 февраля 2025 года на стриминговом сервисе Apple TV+.

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