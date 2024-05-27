Запахло дизелем: рецензия на фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

На экраны кинотеатров вышла картина «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Лента является приквелом фильма 2015 года «Безумный Макс: Дорога ярости» и рассказывает историю становления одной из воительниц на службе Несмертного Джо — владыки постапокалиптических Австралийских пустошей. Образ героини, сыгранный в предыдущей картине Шарлиз Терон, на этот раз перешел молодой голливудской звезде Ане Тейлор-Джой.

Сюжет «Фуриосы»

Сюжет «Фуриосы» стартует задолго до событий «Дороги ярости». Будущая военачальница еще ребенок и живет в райской обители, расположенной посреди бесплодных сухих земель. Но однажды Эдем перестает быть таким спокойным и тихим местом. Устрашающие разбойники похищают девочку и увозят к своему предводителю. Но не всем из похитителей суждено добраться до своего лагеря, ведь в преследование пускается мать героини со снайперской винтовкой.

Спасти девочку не удалось. Несмотря на все старания матери, юная Фуриоса все-таки попадает в руки одного из лидеров мира постапокалиптической Австралии — Дементуса, роль которого досталась Крису Хемсворту. Стоит вспомнить, что похищение девочки не входило в изначальные планы налетчиков. Главной целью был поиск плодородных земель — тех самых райских кущ, где жила Фуриоса. Но ни девочка, ни ее мать больше не вернутся в родные места.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

И тут стоит вновь вспомнить предыдущую ленту франшизы о Безумном Максе. Для зрителя, знакомого с сумасшедшим автомобильным приключением 2015 года, все трагедии и ужасные жертвы на экране предсказуемы. Почти сразу понятно, что молодой героине, наделенной неуступчивым характером и острым умом, предстоить пройти через огонь, воду и выхлопные трубы. Только вот трагедия Фуриосы хоть и есть в фильме, но не является основной частью ленты. «Фуриоса» держит зрителя в напряжении совсем по-другому.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Каким получился фильм «Фуриоса»

Джордж Миллер оказался на удивление честным режиссером, ведь по всем промоматериалам фильма складывается абсолютно правильное представление о том, чего следует ждать. «Фуриоса» — это все еще сумасшедший дорожный экшен, где много внимания уделено не только самим персонажам, но и их колесным средствам передвижения разных форм и размеров.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Более комплексная история

Лента Джорджа Миллера стартует со сцены погони и погоней же заканчивается. За свой хронометраж фильм продемонстрирует приключения героини в разные периоды ее жизни. А также расскажет о ее взаимоотношениях с местными властителями в несколько раз больше, чем последняя часть приключений Макса Рокатански. Именно это различие является и проклятием, и благословением «Фуриосы».

Недружелюбный мир «Безумного Макса», как и раньше, прекрасен в своем отвратительном великолепии. По количеству жестокости, уродств и извращений, показанных на экране, «Фуриоса» ни капли не уступает фильму 2015 года с Томом Харди. При этом лента обзавелась гораздо более комплексной историей, разбитой на пять актов. За это время зритель узнает гораздо больше, чем может себе вообразить. Да и местные злодеи весьма разговорчивы и порой являются проводниками в постапокалиптический мир и его обычаи.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Но несмотря на пять актов, не стоит ждать слишком многого от сюжета. История «Фуриосы» — все еще по большому счету рудимент, главная цель которого — оправдание происходящего на экране экшена.

Меньше экшена

В свое время «Дорога ярости» произвела фурор и стала для зрителя глотком обжигающего дизельного воздуха. Просмотр фильма, чье повествование строилось лишь на путешествии из точки А в точку Б и обратно, оказывал невероятное впечатление, держал в напряжении. Мурашки не переставали бегать по коже до самых финальных титров. Увы, приквел таким сумасшествием похвастаться не может. Впрочем, «Фуриосу» все еще можно назвать безумным зрелищем, просто не настолько ярким, как «Дорога ярости».

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Но не стоит ставить крест на новом творении Джорджа Миллера, мурашки достанутся вашему телу и во время просмотра «Фуриосы». Да, порой лента балансирует на грани с фарсом. Но стоит отдать должное мастерству австралийского режиссера: он всегда вовремя останавливается.

Диалоги

«Безумный Макс: Дорога ярости» не был фильмом, наполненным диалогами. Но в этот раз авторы пошли еще дальше. Героиня Ани Тейлор-Джой произносит в два раза меньше реплик, чем Макс Рокатански Тома Харди. Фуриоса с детства уяснила, что молчание — золото. Именно ее умение держать рот на замке спасло местный Эдем от разорения. Впрочем, конец райских садов, как известно из фильма 2015 года, будет незавидным.

Антагонисты

Но молчание оправдывается тем, что у обоих протагонистов просто нет времени на лишние разглагольствования. Пафосные речи отданы местным злодеям разной степени запоминаемости. В фильме найдется место старым знакомым вроде Несмертного Джо и его помощникам: эксцентричному счетоводу пустоши по имени Людоед и более типичному для местной эстетики главному оружейнику.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Но место главного злодея в этот раз отдано лидеру орды байкеров Дементусу, чья роль досталась австралийцу Крису Хемсворту. Образ, созданный актером, удачно вписался в эстетику сумасшедшего постапокалипсиса Миллера. И пусть в некоторые моменты шагающий по пустыне злодей невольно напоминает другую роль актера — Бога Грома Тора из вселенной Marvel, в целом подобный персонаж отлично дополняет и так богатый пантеон местных фриков. Конец истории лидера кочевников точно запомнится и заставит впечатлительного зрителя поежиться. Хотя за два с лишним часа даже человек самой нежной душевной организацией привыкнет к регулярно появляющимся на экране отталкивающим картинам.

Стоит ли смотреть «Фуриосу»

Несмотря на все недостатки, которые с легкостью можно найти в «Фуриосе», перед зрителями все еще великолепное, захватывающее и изобретательное экшен-кино, созданное если не с любовью, то как минимум с большим старанием. И если «Безумный Макс: Дорога ярости» стал первым утоляющим жажду глотком, то приквел истории — это допитый до конца стакан чистой воды. Все еще приятный, но уже не столь освежающий.

Фото Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Заканчивается «Фуриоса» буквально за мгновения до событий «Дороги ярости», а титры ленты и вовсе регулярно прерываются на вставки из предыдущего фильма о Рокатански. Джордж Миллер не раз заявлял, что у него есть идеи для продолжения истории о Безумном Максе. «Дорога ярости» и наследующая его «Фуриоса» — самобытные и уникальные ленты. Хотелось бы, чтобы история военачальницы с пустошей повторила успех своего предшественника, а вселенная постапокалиптической Австралии получила очередное экранное продолжение. Отказываться от подобного зрелища совсем не хочется.