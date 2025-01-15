Где еще снимались актеры сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

В 2025 году на платформе Wink вышел сериал «Ландыши. Такая нежная любовь». Он покорил сердца зрителей своей трогательной сюжетной линией и музыкой, которую написал Женя Трофимов. Рассказываем, в каких фильмах и сериалах еще можно увидеть актеров.

Ника Здорик (Катя Орлова)

23-летняя актриса в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» сыграла роль Кати Орловой. Уже с детства Ника Здорик интересовалась актерской карьерой. Она училась в детской театральной студии. А в 2023 году окончила Театральный институт имени Б. Щукина (руководитель курса А.Л. Дубровская). В 2023 году Ника была принята в стажерскую группу Театра имени Моссовета.

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Нику Здорик можно увидеть в таких проектах, как «Гардемарины 1787.Мир», «Гардемарины 1787.Война», «Хор». На 2025 год с актрисой запланирован выход фильма «Завербованный».

Сергей Городничий (Леха Данилин)

Сергей Городничий окончил Школу-студию МХАТ в 2017 году. Дебютом Сергея был мини-сериал «Пьяная фирма», в котором он сыграл Григория Штучного в юности.

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Сергей также снимался в таких популярных сериалах, как «Многогранники», «Цикады», «Лимитчицы». Кроме того, с 2024 года актер работает в Театре на Малой Бронной.

Евгений Коряковский (Андрей Викторович)

За плечами Евгения Коряковского целых 77 фильмов и сериалов. Одни из самых известных проектов, в которых можно увидеть актера, — «Пищеблок», «Фандорин. Азазель», «Черная весна», «Инсомния». Анонсировано еще пять проектов, к которым присоединился Евгений Коряковский: «Ганди молчал по субботам», «Аутсорс», «Гипнозис», «Голем» и «УГРОза: Трепалов и Кошелек». Однако дата их выхода пока не ясна.

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Владимир Стержаков (Мамай)

Еще один популярный актер, у которого огромный послужной список, — Владимир Стержаков. Он снялся в 225 проектах, среди которых «ГДР», «Манекенщица», «Мистер Нокаут», «Против всех», «Комитет», «Зеленый мэр» и другие. Актер появлялся также в таких невероятно популярных сериалах, как «Кухня», «Отель Элеон» и «Молодежка».

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Сейчас съемочный график у актера расписан на несколько лет вперед — в производстве фильмы «Письмо Деду Морозу», «Клевый Уlove», сериалы «Скрытые мотивы» и «Брак понарошку».

Ирина Паутова (Света)

В 2021 году Ирина Паутова окончила Театральную школу Олега Табакова и начала активно строить кинокарьеру. Дебютным для актрисы стал фильм «С небес на землю». Среди заметных работ Ирины Паутовой — «Нулевой пациент», «Инсомния» и «Цикады».

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Среди предстоящих работ Ирины Паутовой — спортивная драма «Первый на Олимпе» и детектив «Короткое замыкание».

Владимир Тяптушкин (Демьян)

В 2019 году Владимир Тяптушкин окончил ВТУ имени М.С. Щепкина (курс О.Н. и Ю.М. Соломиных) и был зачислен в труппу Малого театра.

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Фильмография Владимира небольшая, но почти каждый проект становился популярным — «Шифр», «Контакт», «1941. Крылья над Берлином», «Будьте счастливы».

Валерия Ланская (Ольга)

Еще с детства Валерия Ланская была очень активной: она несколько лет занималась художественной гимнастикой, семь лет — фигурным катанием. Параллельно играла в Музыкальном театре юного актера. В 2006 году окончила ВТУ имени. Б.В. Щукина (курс Ю.В. Шлыкова). Еще студенткой она выходила на сцену театра «Сатирикон» и Театра имени Евгения Вахтангова. Валерия Ланская была актрисой «Teaтpa Лyны» и Московского Губернского театра под руководством С. Безрукова. А с 2019 года играет в театре «Школа современной пьесы».

Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

Валерию Ланскую можно увидеть в сериалах «Временно недоступен», «Конец невинности», «Истребители. Последний бой» и фильмах «Золотая парочка», «Медный всадник России», «Тариф Новогодний».

Екатерина Эссен (Надежда)

В 2016 году актриса окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская А.Я. Михайлова). Помимо проекта «Ландыши. Такая нежная любовь», Екатерину Эссен можно увидеть в сериалах «Акушер», «Реальные пацаны», «Шифр 3» и фильмах «Говорит Земля» и «Розовое или колокольчик».