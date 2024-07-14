Умерла звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти: что известно о ее смерти

Сегодня стало известно о смерти американской актрисы Шеннен Доэрти. Актриса скончалась от онкологии накануне, 13 июля, в возрасте 53 лет — об этом сообщил прессе ее публицист. Шеннен Доэрти прославилась благодаря участию в популярных сериалах 1990-х годов, включая «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные».

Что известно о смерти Шеннен Доэрти

Актриса сражалась с онкологией с 2015 года. Тогда у Шеннен был диагностирован рак груди. В 2017 году, пройдя через мастэктомию, химиотерапию и радиотерапию, актриса объявила, что онкология находится в ремиссии. В феврале 2020 года Шеннен сообщила о рецидиве: рак внезапно вернулся и прогрессировал до четвертой стадии. А в июне 2023 года Доэрти рассказала о метастазах в мозге. К сожалению, побороть болезнь не получилось.

«Я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью. Преданная дочь, сестра, тетя и подруга была окружена близкими, включая свою собаку Боуи. Семья просит уважать их частную жизнь в это время, чтобы они могли спокойно оплакать утрату», — сообщила общественности публицист актрисы, Лесли Слоан.

Шеннен Доэрти активно использовала свою известность, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с раком. Она делилась в соцсетях личными переживаниями, фотографиями и видеозаписями из больницы. Актриса откровенно рассказывала и о физических и эмоциональных трудностях, связанных с болезнью и лечением.

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Несмотря на тяжелое заболевание, Шеннен продолжала работать. Она снималась в фильмах и сериалах, принимала участие в различных проектах и даже вернулась к роли Бренды Уолш в мини-сериале «БХ, 90210» в 2019 году.

Чем была известна Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти наиболее известна ролями в нескольких культовых телевизионных сериалах 1990-х и 2000-х годов.

Роль в «Беверли-Хиллз, 90210»

Шеннен Доэрти получила широкую известность благодаря роли Бренды Уолш в культовом подростковом сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Ее персонаж был одним из центральных в первых четырех сезонах проекта.

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Роль в «Зачарованных»

Еще одной знаковой ролью Шеннен стала роль Прю Холливелл в популярном сериале «Зачарованные». Героиня была старшей из трех сестер-ведьм. Уход Доэрти из шоу был связан с конфликтами как с другими актерами, так и с продюсерами. На место ее персонажа пришла актриса Роуз Макгоуэн.

Карьера в кино

Помимо телевизионных ролей Шеннен снялась в нескольких фильмах, включая «Отвязные каникулы» (1995), «Тусовщики из супермаркета» (1995), «Проклятие» (1999), «Другой день» (2001). Хотя ее киноработы не были столь успешными, как телевизионные роли, но они помогли закрепить статус настоящей звезды 1990-х.

Личная жизнь Шеннен Доэрти

Личная жизнь Шеннен Доэрти всегда привлекала внимание общественности. В 1993 году звезда «Зачарованных» вышла замуж за актера Эшли Хэмилтона, сына знаменитого продюсера и актера Джорджа Хэмилтона. Их брак был коротким и завершился разводом в 1994 году. Причиной разрыва послужили постоянные ссоры и ревность супруга.

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Второй брак Шеннен был с Риком Саломоном, известным игроком в покер и бывшим мужем Памелы Андерсон. Они поженились в 2002 году. Брак продлился всего семь месяцев из-за того, что Рик изменил Шеннен с Пэрис Хилтон.

В 2011 году Шеннен вышла замуж за фотографа Курта Исваринко. В 2023 году супруги расстались из-за измены мужчины.