В каком порядке смотреть «Клинок, рассекающий демонов»

«Клинок, рассекающий демонов» — популярное аниме, покорившее зрителя интересным сюжетом и красивой графикой. Вселенная этого проекта насчитывает несколько сезонов сериала, фильм и несколько отдельно выпущенных эпизодов. Разобрались, в каком порядке смотреть аниме, чтобы не запутаться.

Основные проекты аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Проекты выходили на экраны в соответствии с внутренней хронологией этого аниме.

В финале каждого эпизода аниме создатели делают смешные вставки, которые автор этого текста настоятельно рекомендует смотреть.

Первый сезон. Клинок, рассекающий демонов

Год: 2019.

Длительность: 26 серий (по 23 мин).

Рейтинг Кинопоиска: 8,2.

Рейтинг IMDB: 8,7.

Рейтинг MyAnimeList: 8,46.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

После смерти отца бремя заботы о семье падает на плечи юного Тандзиро Камадо. В один из дней герой уходит из дома в деревню, чтобы заработать немного денег на продаже угля.

Когда пришло время возвращаться, уже стемнело. Один из жителей деревни приютил мальчика и рассказал ему легенду о демонах, обитающих в ночи и питающихся человеческой плотью. Вернувшись домой утром, Тандзиро обнаруживает, что на его семью напало такое чудовище. Выжить удалось только его сестренке Незуко, но ее обратили в демона.

Первый сезон повествует о том, как брат и сестра ищут лекарство от «демонизма». Герои обнаруживают организацию «Истребители», которая борется с демонами. Тандзиро решает стать мечником и тоже начать защищать обычных людей от монстров. Герой знакомится с Зеницу и Иноске, и все вместе они начинают бороться с демонами.

Сюжет первого сезона построен по всем канонам классического сенена (жанр аниме для мальчиков от 12 до 18 лет. — Прим. ред.). Все довольно безобидно и весело, но с добавлением парочки душераздирающих моментов, без которых сложно зацепить избалованного зрителя.

Фильм (или мини-сериал). Клинок, рассекающий демонов. Поезд « Бесконечный »

Год: 2020.

Длительность: 1 ч 56 мин.

Рейтинг Кинопоиска: 7,9.

Рейтинг IMDB: 8,2.

Рейтинг MyAnimeList: 8,46.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Первое задание Тандзиро, Зеницу и Иноске в качестве истребителей под началом огненного столпа Рангоку можно посмотреть в двух версиях: двухчасовая полнометражка или мини-сериал из семи серий, где арка раскрывается чуть более полно.

Поезд мчится в никуда, пока в его вагонах продолжают пропадать люди. Новоиспеченным мечникам предстоит сразиться с первым серьезным врагом.

Арка с поездом — самая «стекольная» (душещипательная. — Прим. ред.). Если хоть одна скупая слеза не прокатится по вашему лицу в финале, то, скорее всего, у вас нет сердца.

Второй/третий сезон. Клинок, рассекающий демонов: квартал красных фонарей

Годы: 2021-2022.

Длительность: 11 эпизодов (по 26 мин).

Рейтинг Кинопоиска: 8,2.

Рейтинг IMDB: 9,0.

Рейтинг MyAnimeList: 8,7.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Фильм/мини-сериал — прямое продолжение первого сезона, а арка «Квартала красных фонарей» следует за «Поездом «Бесконечный». Именно на этом моменте возникает путаница в выяснении хронологии. Официально «Квартал» — это второй сезон, но по факту — третий.

По сюжету Истребители отправляются на следующую миссию в квартал удовольствий. Здесь зритель знакомится с Узуем Тенгеном, столпом звука. Этот сезон наполнен красивыми батальными сценами, настолько детальными, что иногда начинаешь переживать за благополучие художников-аниматоров. Незуко тоже раскрывается с новой стороны, а ненависть Тандзиро к демонам дает ему новый толчок в развитии.

Четвертый сезон. Клинок, рассекающий демонов. Деревня кузнецов

Год: 2023.

Длительность: 11 эпизодов (по 25 мин).

Рейтинг Кинопоиска: 8,2.

Рейтинг IMDB: 8,6.

Рейтинг MyAnimeList: 8,5.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

После повреждения катаны (длинного японского меча. — Прим. ред.) на задании с Тенгеном Тандзиро отправляется в одно из самых важных для организации Истребителей место — деревню кузнецов. Там герой знакомится со столпом любви Мицури, раскрывающей ему тайну о магическом спрятанном оружии.

Пятый сезон. Клинок, рассекающий демонов. Тренировка столпов

Год: 2024.

Длительность: 8 эпизодов (по 28 мин).

Рейтинг Кинопоиска: 8,2.

Рейтинг IMDB: 6,8.

Рейтинг MyAnimeList: 7,0.

Фото Кадр из аниме «Клинок, рассекающий демонов»

Последний вышедший на сегодня сезон «Клинка». И, наверное, самый бедный на важные события (за исключением финального сезона). Рассказывает о подготовке истребителей к главной битве всего аниме.

Компиляции и дополнительные проекты «Клинка, рассекающего демонов»

Авторы, как правило, выпускают некоторые арки внутри длинных сезонов в формате OVA. Это компиляции (объединения) нескольких эпизодов, выпущенные для показа в кинотеатре или выпуска на DVD. Они не выбиваются из основного повествования и смотреть их не обязательно: события те же, что и в сезоне.

«Истребитель демонов. Узы брата и сестры» — компиляция пяти первых эпизодов первого сезона основного сериала.

«Истребитель демонов. Миссия в Асакусе» — компиляция 6 - 10-го эпизодов первого сезона.

«Истребитель демонов. Битва в доме Цудзуми» — компиляция 11 - 14-го эпизодов первого сезона.

«Истребитель демонов. Гора Натагумо» — компиляция 15 - 21-го эпизодов первого сезона (но без финала).

«Истребитель демонов. Деревня кузнецов» — компиляция финала второго сезона и начала третьего.

Таккже есть «специальные» эпизоды. Это филлеры, не связанные с основным сюжетом и выпущенные в честь какого-то праздника. В общую хронологию эти эпизоды добавить нельзя, поэтому смотреть их можно в любой момент.

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