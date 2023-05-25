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«Худший сериал в истории». За что критикуют новую документалку про Клеопатру от Netflix

Георгий Амиян
Киножурналист
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Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
Фото Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
Фото Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
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На Netflix вышел новый документальный сериал Джады Пинкетт-Смит о королевах Африки. Пинкетт-Смит спродюсировала проект и стала его закадровым голосом. В интервью она говорила, что считает сериал важным не только для себя, но и для своей дочери: история знает много темнокожих женщин-правителей, о которых современным темнокожим даже не говорят. Их прежде неизвестные истории Джада решила рассказать в своем документальном проекте. И первой героиней выбрала Клеопатру.

Уже на этой стадии сериал вызвал споры. Какую-то роль, вероятно, сыграл имидж Джады: аудитория активно критикует актрису после откровений в шоу «Красный стол» и оскаровской пощечины Уилла Смита Крису Року. Но в первую очередь зрителей смутило, что главным героем шоу, которое должно рассказывать о неизвестных темнокожих правительницах, стала, вероятно, самая известная женщина в истории. Которая, как говорят исследователи, темнокожей не была.

Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
Фото Кадр из сериала «Царица Клеопатра».

После публикации трейлера споры превратились в скандал. В нем Клеопатру, известную своими хитростями и красноречием, показали воином, который способен перерезать глотку собственному учителю. Но особое внимание привлекли высказывания экспертов, у которых брали интервью. Первый сказал, что представляет Клеопатру с волосами и цветом кожи как у него. Вторая — профессор в возрасте — вспомнила историю из детства. Она пришла домой и воодушевленно рассказала бабушке, что в тот день классу рассказывали про Клеопатру. Бабушка ответила: «Неважно, что они говорят, — Клеопатра была темнокожей».

Такие аргументы зрителей не впечатлили. После премьеры на Netflix сериал получил разгромную прессу: на Rotten Tomatoes у него 14% «свежести» от критиков и 3% от зрителей. Причем критики ругали проект не только за историческую недостоверность. Его называли пародией на «Игру престолов», напоминающей дешевую мыльную оперу.

Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
Фото Кадр из сериала «Царица Клеопатра».

Случай «Клеопатры» отличается от других историй, когда аудитория возмущалась кастингом темнокожих актеров. «Русалочка» на «Томатах» получила 71% одобрения прессы, хотя и Disney ругали за выбор актрисы на главную роль. Но Русалочка — вымышленный герой, который может быть изображен как угодно. Клеопатра — реальная историческая личность и важный культурный идол.

Бассем Юсуф — египетский комик, писатель и хирург — объяснил, почему «Клеопатра» вызвала такой резонанс в Египте. По его мнению, документалка подыгрывает афроцентричной идеологии, которая апроприирует культуру Египта и показывает египтян как потомков оккупантов. Из-за сериала Netflix в Египте стал популярным тренд, в котором пользователи соцсетей показывают свое изображение рядом со скульптурой Клеопатры. Так они демонстрируют своеобразную преемственность поколений и объясняют, почему для них важна историческая достоверность.

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Оппонент Юсуфа — Эрнест Оуэнс, автор книги про культуру отмены — вспомнил предыдущие киновоплощения царицы. Например, знаменитую Клеопатру Элизабет Тейлор — англо-американской актрисы, которая не имела македонских и греческих корней. Он отметил, что египтяне не были так воинственны по отношению к Тейлор и не судились с авторами картины. Тот факт, что на Netflix за «Клеопатру» подали в суд, по мнению Оуэнса, показывает предвзятость Египта по отношению к темнокожим.

Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
Кадр из сериала «Царица Клеопатра».
Фото Кадр из сериала «Царица Клеопатра».

Юсуф в ответ отметил, что египтяне критиковали и Клеопатру Тейлор, и будущий фильм про царицу с Галь Гадот. Во-первых, из-за внешнего вида актрис, а во-вторых, из-за позиции по палестино-израильскому конфликту (Гадот служила в израильской армии, а Тейлор публично поддерживала Израиль). Но возмущения по поводу Тейлор не были такими громкими из-за недостатка информации и из-за того, что практика брать белых актеров и актрис на неподходящие роли тогда была обыкновенной для Голливуда.

«Клеопатра» Netflix вышла в новое время и должна отвечать новым стандартам. Например, стандартам инклюзивности — поэтому на роль можно было взять актрису с греческими или хотя бы египетскими корнями.

Получится ли у Джады и компании исправить проблемы в следующих сезонах, пока непонятно. Вполне возможно, что во втором сезоне про королеву Анголы Зингу Мбанди Нгола авторы позовут адекватных экспертов и подходящий актерский состав. Но шанса на работу над ошибками может и не быть — после такого скандала появились слухи об отмене сериала.

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