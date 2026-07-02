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Люди Икс 97 2 сезон мультсериал: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 20:35

1 мин.

На Disney+ стартовал 2-й сезон «Людей Икс '97»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Люди Икс '97», реж. Чейз Конли, Эми Йонемура, Джейк Касторена, Marvel Studios, Marvel Animation, Studio Mir, Jam Filled Entertainment
Фото Кадр из мультсериала «Люди Икс '97», реж. Чейз Конли, Эми Йонемура, Джейк Касторена, Marvel Studios, Marvel Animation, Studio Mir, Jam Filled Entertainment

Стриминговый сервис Disney+ выпустил продолжение культового мультсериала «Люди Икс '97». Премьера состоялась 1 июля сразу с тройным эпизодом. Продолжение истории получило 100% положительных отзывов от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Сюжет стартует с момента, на котором завершился первый сезон: команда мутантов разделена и заброшена в разные временные эпохи — от Древнего Египта до далекого постапокалиптического будущего. Пока Фордж и Бишоп пытаются собрать супергероев воедино, в настоящем времени нарастает ненависть к мутантам. Главным антагонистом сезона выступает бессмертный тиран Апокалипсис. Кроме того, фанатов ждет появление команд Сила Икс и Икс-Фактор.

Трейлер 2-й сезона мультсериала «Люди Икс '97»

Люди Икс 97 сериал 2 сезон: что известно&nbsp;&mdash; дата выхода, трейлер, последние новости.Мрачнее и масштабнее: что известно о 2-м сезоне мультсериала «Люди Икс '97»

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