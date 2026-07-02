На Disney+ стартовал 2-й сезон «Людей Икс '97»

Стриминговый сервис Disney+ выпустил продолжение культового мультсериала «Люди Икс '97». Премьера состоялась 1 июля сразу с тройным эпизодом. Продолжение истории получило 100% положительных отзывов от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Сюжет стартует с момента, на котором завершился первый сезон: команда мутантов разделена и заброшена в разные временные эпохи — от Древнего Египта до далекого постапокалиптического будущего. Пока Фордж и Бишоп пытаются собрать супергероев воедино, в настоящем времени нарастает ненависть к мутантам. Главным антагонистом сезона выступает бессмертный тиран Апокалипсис. Кроме того, фанатов ждет появление команд Сила Икс и Икс-Фактор.