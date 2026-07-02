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Агентство 2 сезон сериал 2026: где смотреть все серии
Сериалы

2 июля, 17:00

1 мин.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Агентство», реж. Нил Бергер, Грант Хеслов, Зетна Фуэнтес, MTV Entertainment Studios, Federation Entertainment, Paramount Television Studios, 101 Studios, Smokehouse Pictures, Federation Studios, TOP-The Originals Productions, The Originals Productions
Фото Кадр из сериала «Агентство», реж. Нил Бергер, Грант Хеслов, Зетна Фуэнтес, MTV Entertainment Studios, Federation Entertainment, Paramount Television Studios, 101 Studios, Smokehouse Pictures, Federation Studios, TOP-The Originals Productions, The Originals Productions

Стриминговый сервис Paramount+ выпустил все 10 эпизодов второго сезона шпионского сериала «Агентство». Продолжение масштабного ремейка французского хита «Бюро» рассказывает о личной миссии агента ЦРУ по прозвищу Марсианин. Чтобы вызволить свою возлюбленную Самию из политического заключения в Судане, главный герой готов пойти на предательство и переступить опасную черту.

Кто снялся в 2-м сезоне сериала «Агентство»

Во втором сезоне сериала «Агентство» снялись Майкл Фассбендер, Джеффри Райт, Джоди Тернер-Смит, Ричард Гир, Кэтрин Уотерстон, Джон Магаро, Саура Лайтфут-Леон и Харриет Сэнсом Харрис.

Трейлер 2-го сезона сериала «Агентство»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Агентство»

Все эпизоды второго сезона сериала «Агентство» доступны для просмотра на Paramount+. В России проект можно посмотреть на сторонних сайтах.

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