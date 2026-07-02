Где смотреть 2-й сезон сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером

Стриминговый сервис Paramount+ выпустил все 10 эпизодов второго сезона шпионского сериала «Агентство». Продолжение масштабного ремейка французского хита «Бюро» рассказывает о личной миссии агента ЦРУ по прозвищу Марсианин. Чтобы вызволить свою возлюбленную Самию из политического заключения в Судане, главный герой готов пойти на предательство и переступить опасную черту.

Кто снялся в 2-м сезоне сериала «Агентство»

Во втором сезоне сериала «Агентство» снялись Майкл Фассбендер, Джеффри Райт, Джоди Тернер-Смит, Ричард Гир, Кэтрин Уотерстон, Джон Магаро, Саура Лайтфут-Леон и Харриет Сэнсом Харрис.

Трейлер 2-го сезона сериала «Агентство»

Где смотреть 2-й сезон сериала «Агентство»

Все эпизоды второго сезона сериала «Агентство» доступны для просмотра на Paramount+. В России проект можно посмотреть на сторонних сайтах.

Ранее мы писали о первых отзывах критиков на третий сезон «Укрытия».