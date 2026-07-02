Когда выйдет 8-й эпизод сериала «След Чикатило»

В онлайн-кинотеатре Okko вышло семь эпизодов сериала «След Чикатило». Проект рассказывает о расследовании преступлений кровавой банды «амазонок», орудовавшей на юге страны в начале 2000-х.

Кто снялся в сериале «След Чикатило»

В сериале «След Чикатило» снялись Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Николай Козак, Ольга Смирнова, Ирина Темичева, Кристина Корбут, Диана Милютина, Карина Александрова и Ефим Петрунин.

Трейлер сериала «След Чикатило»

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «След Чикатило»

Восьмой и финальный эпизод сериала «След Чикатило» выйдет 9 июля.