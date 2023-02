Почему The Last of Us от HBO — это идеальный пример киноадаптации видеоигры

Обсуждаем главный сериал начала 2023 года, основанный на одноименной видеоигре.

Конечно, странно делать выводы о потенциально трехсезонном шоу по трем сериям, но пока это не только один из самых успешных запусков HBO, но и, пожалуй, один из лучших примеров адаптации видеоигры для кино или телевидения. Разберемся, почему хороших фильмов и сериалов по видеоиграм так мало и почему сериал HBO может оказаться лучше оригинальной игры.

Почему адаптации игр проваливаются

Киноадаптация любого произведения — это сложный и зачастую неблагодарный процесс. Многие зрители уверены, что ремейки классических картин и экранизации романов и видеоигр — это бич современной киноиндустрии, который говорит о полной недееспособности ее авторов. За криками о дефиците оригинальных историй теряется тот факт, что киноадаптациям лет примерно столько же, сколько и самому кинематографу: в 1895 году братья Люмьер провели первый платный киносеанс, а уже в 1899-м вышла «Золушка» Жоржа Мельеса. И давайте признаем: за 124 года кинематографисты научились экранизировать литературу — не просто так в призовой тройке топа «Кинопоиска» находятся адаптации «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка» Кинга и «Ковчега Шиндлера» Томаса Кенилли.

Кадр из фильма «Зеленая миля».

С видеоиграми все, увы, сложнее. Если классические претензии к адаптациям литературных произведений во многом связаны с логофилией и иконофобией (почти сакральной любовью к слову и предубеждением к визуальным формам), то проблемы экранизаций видеоигр более объективны. Видеоигры и кино как медиа работают по разным правилам и в разных форматах. Игры интерактивны, и игрок по умолчанию отождествляет себя с главным героем, а удовольствие получает не столько от сюжета, сколько от интересных игровых механик: стрельбы, вождения, боевки и далее по списку. Поэтому главному герою условной GTA или Halo не обязательно иметь чувства или уметь разговаривать — достаточно просто быть «крутым», а остальное игрок добавит от себя. В кино это не работает: мы не управляем героем и не ассоциируем себя с ним, поэтому оцениваем характер протагониста и драматургию произведения.

Из-за этого сюжеты, которые в играх кажутся классными и захватывающими, в кино превращаются в микс скуки с банальностью. Лучше всего это показывают экранизации шутеров и экшенов от первого лица: когда у зрителей экранизаций Doom и Far Cry забрали управление, оказалось, что первой сюжет иметь противопоказано, а во второй он был поразительно идиотским.

Кадр из экранизации Doom.

Тем более удивительным может казаться то, что сериал The Last of Us сейчас хвалят как раз за сюжет и героев — третью серию критики уже назвали лучшей во всем сериале, несмотря на то что в ней нет столкновений с зараженными и есть лишь одна непродолжительная экшен-сцена. Но удивляться, на самом деле, нечему.

The Last of Us — идеальная игра для адаптации

Современная студия Naughty Dog — разработчик серий The Last of Us и Uncharted — известна особенной кинематографичностью и сюжетоцентричностью игр. Акцент в них делают на истории, героях и развитии их отношений. Из-за этого сюжет дилогии The Last of Us многими признается одним из лучших в истории медиума, а обе игры входят в топ-6 по количеству наград «Игра года». Но что особенно важно в контексте адаптации The Last of Us для телеэкранов — серию всегда критиковали за скудный геймплей.

The Last of Us — это, по сути, не игра, а сборник предзаписанных роликов (катсцен) с редкой возможностью поиграть между ними. Так, из 20 часов, которые занимает полное прохождение The Last of Us: Part II, на боевые сцены игрок потратит примерно 3-3,5 часа. Малые интерактивность и вовлеченность игрока делают The Last of Us неоднозначным геймдизайнерским проектом, но великолепным сериалом.

Арт игры The Last of Us.

В отличие от Тиля Швайгера в экранизации Far Cry, герои Педро Паскаля и Беллы Рамзи в сериале отыгрывают не геймлей, на который прежде влиял игрок, а катсцены. Поэтому соцсети полны покадровых сравнений первоисточника и шоу HBO. Но хотя шоураннеров сериала Крейга Мэйзина («Чернобыль») и Нила Дракманна (создателя The Last of Us) можно хвалить за следование оригиналу, их заслуги на этом не останавливаются.

Что позволяет сериалу HBO быть лучше оригинальной игры

Тем не менее назвать The Last of Us от HBO просто пересъемкой игры было бы большой ошибкой. Он как минимум вдыхает в историю новую жизнь просто за счет того, в какое время вышел. Если в оригинал мы играли в эпидемиологически спокойном 2013-м, когда все уже забыли о давних вспышках гриппа и атипичной пневмонии, то сериал смотрим после ковидного безумия, которое частично продолжается до сих пор. Из-за этого гораздо ближе и реалистичнее кажутся и история о глобальной пандемии, и неверие Джоэла в разработку вакцины, и существование условного Билла с полным подвалом припасов и амуниции. После весны 2020-го новыми красками заиграло и доковидное «Заражение» Содерберга, что уж говорить про сериал, который в это время как раз разрабатывали и намеренно наполняли отсылками к современности.

Кадр из сериала The Last of Us.

Кроме работы с контекстом сериал HBO примечателен еще и тем, как он взаимодействует с оригиналом. Мэйзин и Дракманн решили не просто перенести сцены из игры в сериал, но и добавить в них что-то новое. Так, например, появилась открывающая сцена с конференцией ученых, один из которых делится опасениями о том, как глобальное изменение климата и грибы-паразиты могут уничтожить человечество. В игре о причинах пандемии бегло говорили герои, отельные записки и вырезки из новостей на вступительных титрах — в сериале этот момент решили вынести в полноценную и, пожалуй, самую страшную сцену сезона.

Другой хороший пример развития идей из игры — это линия Билла (Ник Офферман) в третьей серии. Билл в игре — герой-параноик и стереотипный должник главного героя, который помогает ему в трудную минуту. Игрок почти ничего о нем не знает. В сериале Биллу посвятили куда больше времени, а его самого из простой функции превратили в полноценного героя, слова которого объяснят действия Джоэла в конце сезона лучше, чем их объяснила игра.

Но главное изменение, конечно, касается зараженных. Из вечной угрозы, которой они были в игре, зараженные превратились практически в еще один элемент окружающего мира и будто слились с пейзажами покинутых городов, в которых природа победила человека. Люди в сериале буквально «вросли» в землю, став частью одной сети — Дракманн, к слову, жалеет, что идея сети зараженных не пришла во время работы над игрой. Это еще сильнее сближает мир The Last of Us с образами из научно-популярного сериала «Жизнь после людей», которым сотрудники Naughty Dog вдохновлялись во время работы над игрой. Да и нам такая концепция понятна: почти уничтоженное человечество возвращается к природе, как дельфины в каналы Венеции.